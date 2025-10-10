Biskup mal 17 mileniek, kým ho neodhalila upratovačka. Cirkevná telenovela má neuveriteľné rozuzlenie
Obvinenia popieral a celú kauzu označoval za „ohováračskú kampaň temných síl“.
V najvyšších kruhoch peruánskej katolíckej cirkvi sa odohral príbeh ako z telenovely. Do centra pozornosti sa dostal 51-ročný biskup, ktorý sa po rokoch v službe rozhodol „pestovať“ nielen vieru, ale aj početné vzťahy. Ako uviedol denník The Times, biskup Ciro Quispe López udržiaval tajné pomery so 17 ženami. Kým väčšina podobných príbehov končí v spovednici, tento sa začal v mobilnom telefóne.
Milenky rivalky
Ciro Quispe López z mesta Juli sa stal biskupom v roku 2018, keď ho do funkcie vymenoval pápež František. Teraz však sám podal rezignáciu, pretože praskla nevídaná aféra – udržiaval milostné vzťahy so 17 ženami. Prvé informácie o prípade sa objavili už v apríli tohto roka, keď novinár Kevin Moncada z peruánskeho denníka Sin Fronteras získal informáciu, že jedna z údajných Lópezových mileniek sa mala pobiť s inou. „To bol ten spúšťací moment. Prípad vyšiel najavo, pretože ženy zistili, že udržiaval vzťahy aj s inými. A to ich rozzúrilo,“ opísal začiatok celej kauzy.
Presnejší obraz potom poskytla novinárka Paola Ugazová, ktorá mala možnosť nahliadnuť do vatikánskych dokumentov s podrobnosťami vyšetrovania. Podľa nich mala byť jednou z Lópezových mileniek rehoľná sestra, ktorá sa dozvedela, že biskup má vzťah aj s ďalšou ženou – právničkou. Zo žiarlivosti túto informáciu poslala ďalšej biskupovej milenke, ktorá si to s právničkou prišla „vybaviť“ ručne-stručne. „Jedna z mileniek, mníška, žiarlila na právničku, s ktorou sa biskup tiež stýkal. Poslala preto informácie o jeho pomeroch tretej žene – a tá sa s právničkou pobila,“ opísala novinárka pre The Times.
Upratovačka v akcii
„Bola to doslova telenovela, ale aj ukážka zneužitia moci,“ doplnila Ugazová. Podľa nej sa väčšina žien bála o svojom vzťahu s biskupom hovoriť, pretože z neho mali veľký strach. Pravdu nakoniec potvrdila nečakaná postava v príbehu – biskupova upratovačka.