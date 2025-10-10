Biskup mal 17 mileniek, kým ho neodhalila upratovačka. Cirkevná telenovela má neuveriteľné rozuzlenie  - Dobré noviny
Biskup mal 17 mileniek, kým ho neodhalila upratovačka. Cirkevná telenovela má neuveriteľné rozuzlenie 
Niekdajší biskup Ciro Quispe López / Ilustračný obrázok

Biskup mal 17 mileniek, kým ho neodhalila upratovačka. Cirkevná telenovela má neuveriteľné rozuzlenie 

Biskup mal 17 mileniek, kým ho neodhalila upratovačka. Cirkevná telenovela má neuveriteľné rozuzlenie 

Niekdajší biskup Ciro Quispe López / Ilustračný obrázok
Niekdajší biskup Ciro Quispe López / Ilustračný obrázok — Foto: Reprofoto YouTube - Arzobispado de Lima; Gemini/Dobré noviny

Obvinenia popieral a celú kauzu označoval za „ohováračskú kampaň temných síl“.

V najvyšších kruhoch peruánskej katolíckej cirkvi sa odohral príbeh ako z telenovely. Do centra pozornosti sa dostal 51-ročný biskup, ktorý sa po rokoch v službe rozhodol „pestovať“ nielen vieru, ale aj početné vzťahy. Ako uviedol denník The Times, biskup Ciro Quispe López udržiaval tajné pomery so 17 ženami. Kým väčšina podobných príbehov končí v spovednici, tento sa začal v mobilnom telefóne.

Milenky rivalky

Ciro Quispe López z mesta Juli sa stal biskupom v roku 2018, keď ho do funkcie vymenoval pápež František. Teraz však sám podal rezignáciu, pretože praskla nevídaná aféra – udržiaval milostné vzťahy so 17 ženami. Prvé informácie o prípade sa objavili už v apríli tohto roka, keď novinár Kevin Moncada z peruánskeho denníka Sin Fronteras získal informáciu, že jedna z údajných Lópezových mileniek sa mala pobiť s inou. „To bol ten spúšťací moment. Prípad vyšiel najavo, pretože ženy zistili, že udržiaval vzťahy aj s inými. A to ich rozzúrilo,“ opísal začiatok celej kauzy.

Lukáš Engelmann
Prečítajte si tiež: Mám ženu a dieťa, priznal počas omše kňaz Lukáš. Starších veriacich sklamal, no ostatní stoja pri ňom

Presnejší obraz potom poskytla novinárka Paola Ugazová, ktorá mala možnosť nahliadnuť do vatikánskych dokumentov s podrobnosťami vyšetrovania. Podľa nich mala byť jednou z Lópezových mileniek rehoľná sestra, ktorá sa dozvedela, že biskup má vzťah aj s ďalšou ženou – právničkou. Zo žiarlivosti túto informáciu poslala ďalšej biskupovej milenke, ktorá si to s právničkou prišla „vybaviť“ ručne-stručne. „Jedna z mileniek, mníška, žiarlila na právničku, s ktorou sa biskup tiež stýkal. Poslala preto informácie o jeho pomeroch tretej žene – a tá sa s právničkou pobila,“ opísala novinárka pre The Times.

Upratovačka v akcii

„Bola to doslova telenovela, ale aj ukážka zneužitia moci,“ doplnila Ugazová. Podľa nej sa väčšina žien bála o svojom vzťahu s biskupom hovoriť, pretože z neho mali veľký strach. Pravdu nakoniec potvrdila nečakaná postava v príbehu – biskupova upratovačka.

