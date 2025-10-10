Lístok stojí menej ako bageta na stanici. Na Slovensko prichádza spoj, ktorý vás odvezie do Prahy za babku - Dobré noviny
Dobré noviny
Lístok stojí menej ako bageta na stanici. Na Slovensko prichádza spoj, ktorý vás odvezie do Prahy za babku
Lístok stojí menej ako bageta na stanici. Na Slovensko prichádza spoj, ktorý vás odvezie do Prahy za babku

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Facebook/Leo Express, unsplash.com/Raphael Nogueira

Z Bratislavy do Prahy za prekvapivo nízku sumu.

Cestovať do stovežatej za menej, ako stojí bageta na stanici? Už čoskoro to bude realitou. Známy dopravca totiž od apríla budúceho roka spúšťa novú trasu, ktorá svojou uvádzacou cenou poteší hádam každého. Za cestu z Prahy do Bratislavy totiž zaplatíte iba niečo cez štyri eurá.

Železničný dopravca Leo Express už na Slovensku obsluhuje spojenie medzi Bratislavou a Komárnom, prepája aj Prahu a Košice cez severnú trasu a teraz plánuje pridať ďalšiu trasu, resp. predĺženie už existujúcej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Leo Express (@leoexpress)

Každý deň vyrazia z Bratislavy do Prahy a opačným smerom dva vlaky – jeden skoro ráno (z Bratislavy o 4:30, z Prahy o 6:25), druhý poobede (z Bratislavy o 13:30, z Prahy o 14:23). Cesta povedie cez Břeclav, Hodonín, Staré Město u Uherského Hradiště, Otrokovice, Olomouc, Zábřeh na Moravě, Ústi nad Orlicí, Pardubice a Kolín. Jeden zo spojov zároveň začína, resp. končí svoju trasu na stanici Bratislava - Petržalka.

Dopravca toto spojenie plánuje spustiť koncom apríla 2026, pričom lístky si cez web môžete zakúpiť už teraz. Na trase plánuje nasadiť moderné nízkopodlažné a klimatizované súpravy Talgo S6, ktoré sa už osvedčili v Švajčiarsku, Nemecku alebo Španielsku.

Kana Harada počas cestovania vlakom.
Prečítajte si tiež: Roky bola jedinou cestujúcou zabudnutého vlaku. Stanicu zrušili až vtedy, keď školáčka zmaturovala

