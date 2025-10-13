Po rokoch bezmocnosti priniesla nádej. Objav Slovenky Jany mení budúcnosť medicíny, pomáha po celom svete
Roky výskumu sa vyplatili.
Roky výskumu, nekonečné hodiny v laboratóriu a presvedčenie, že má zmysel nevzdať sa. Objav Jany Miniarikovej ukazuje, že aj vedci zo Slovenska môžu dosiahnuť úspech, ktorý si všimne celý svet. Ako informuje Startitup, svojím výskumom totiž priniesla nádej ľuďom, ktorí roky márne čakali na riešenie ochorenia, ktoré doteraz považovali za neliečiteľné.
Patent, ktorý mení pravidlá medicíny
Jana Miniariková je spoluautorka a držiteľka patentu na génovú terapiu Huntingtonovej choroby. Ide o dedičné neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postihuje nervové bunky v mozgu a postupne pripravuje pacientov o schopnosť hýbať sa, rozprávať či samostatne fungovať.
Molekula, ktorú Jana spolu s tímom vyvinula, nesie označenie AMT-130. Jej úlohou je pomocou umelo vytvorenej miRNA umlčať chybný gén zodpovedný za vznik choroby. To, že sa táto terapia dostala až do klinických štúdií a prináša prvé pozitívne výsledky, považujú odborníci za míľnik v oblasti modernej medicíny.
„Pre mňa osobne je to výnimočný moment – počas PhD. štúdia som venovala roky práve vývoju tejto molekuly a sledovať, ako obstála v testoch na bunkách, zvieratách a teraz aj u ľudí, mi prináša slzy šťastia do očí,“ povedala Miniariková v rozhovore pre Startitup.