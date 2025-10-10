Slovenskí vodiči robia stále tie isté chyby. Experti po tragédii na Horehroní volajú po väčšej opatrnosti
V smútku sa zrodila vlna pomoci a spolupatričnosti.
Tragická nehoda na Horehroní zasiahla celé Slovensko. „Nedá sa to opísať, človek to nepochopí,“ priznal pre tvnoviny.sk Marek Tuhovčák, zástupca starostky obce Šumiac, odkiaľ pochádzalo všetkých šesť obetí aj sedemročný chlapček, ktorý ako jediný prežil. Policajti majú prvé odhady, prečo k nehode došlo a dopravní analytici hovoria o problémoch, ktorí robia mnohí vodiči na Slovensku.
Osudová chyba
V čiernom Forde sedela mladá štvorčlenná rodinka, ktorá sa ponáhľala na pohotovosť do Brezna. Ako uviedol Nový Čas, maminu Veroniku malo seknúť v krížoch a tak poprosila manžela Mareka, aby ju odviedol do nemocnice. „Samozrejme, zobrali so sebou aj deti, tie všade chodili s nimi,“ vysvetľoval so smútkom Veronikin brat Roman. Osudovou chybou bolo, že sa na tmavej a upršanej ceste rozhodli predbehnúť iné auto. Oproti nim sa však už rútila sivá Kia, v ktorej sedeli traja mladí muži, ktorí sa vracali z práce domov do obce Šumiac.
Bol to len momente, keď do seba auta narazili vo vysokej rýchlosti a zostali z nich len vraky. „Na miesto sme vyslali tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Z miesta, žiaľ, máme hlásených šesť obetí. Jedna osoba bola po prvotnom ošetrení záchranármi transportovaná do nemocnice," uviedli zdravotní záchranári, ktorým sa podarilo zachrániť iba sedemročného Filipka.
Slušní ľudia
V dedinke pri Brezne vládne od stredajšej noci obrovský smútok – takmer všetky obete obyvatelia dobre poznali a zhodli sa, že to boli skvelí pracujúci ľudia, ktorí žili pre svoje rodiny. „Obec je hore nohami. Takáto tragédia tu nebola. Boli to slušní ľudia, ktorí pekne žili a mali prácu,“ vysvetlil pre Nový Čas zástupca starostky Marek Tuhovčák. „Nevieme si ani predstaviť, aký smútok prežívajú najbližší. Na oboch stranách ostali aj deti. Mladí muži už mali aj založené rodiny, mali maličké deti. Všetkých som dobre poznal, je to veľmi bolestivé,“ pokračoval Tuhovčák, ktorý dodal, že pozostalým sa obec rozhodla podať pomocnú ruku tým, že pre nich zradili transparentný účet.
Kým miestni pomáhajú pozostalým, ako vedia, policajní vyšetrovatelia vo štvrtok predbežne informovali o tom, ako mohlo dôjsť k nehode. Dopravní analytici Slovákov upozorňujú, že k tým najtragickejším nehodám vedú takmer vždy tie istý príčiny.