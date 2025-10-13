Objavil sa leták z roku 2015 a Slováci neveria vlastným očiam. Vtedajšie ceny potravín vyrážajú dych
Spomínate si na to?
Určite nad tým premýšľate tiež. Čas neúprosne plynie, medzi ľuďmi sa pravidelne ozývajú hlasy, že veci kedysi vydržali oveľa dlhšie ako dnes a v obchodoch je všetko nejaké pridrahé. Nech sa na to pozrieme z akéhokoľvek uhlu, zdražovanie je jednoducho realitou, čo na vlastnej koži okúsil aj Slovák, ktorý doma objavil leták zo supermarketu z roku 2015.
Dvojnásobne vyššie ceny
„Skoro som neveril vlastným očiam. Vajcia stáli polovicu toho, čo dnes, maslo zdraželo takmer dvojnásobne, mlieko o približne 80 percent, kuracie mäso dokonca o viac ako 100 percent. Aj chlieb, syr či ovocie sú dnes výrazne drahšie. To, čo sme kedysi nakúpili za pár eur, nás dnes stojí dvakrát toľko,“ napísal na facebookovú stránku Nekŕmte nás odpadom.
Príspevok vyvolal ostré reakcie. V komentároch niektorí vysvetľujú, že stúpajúce ceny sú súčasťou ekonomiky každého štátu, iní sa pýtajú, dokedy budú musieť ako pracujúci znášať tento neúprosný tlak a ďalší pripomínajú, že s tým súvisí aj výška minimálnej mzdy, ktorá sa dnes pohybuje na úplne inej úrovni ako pred desiatimi rokmi.
Dokedy to potrvá?
Nič to však nemení na tom, že pri pohľade na vtedajšie ceny potravín človeku ľahko padne sánka. Vajcia stáli 95 centov, čokoláda 66, maslo 1,19 eura a 420-mililitrové balenie majonézy len 95 centov. To však stále nie je všetko.