Stráži si, čo povie a kde sa objaví. Andrea Pálffy Belányiová priznáva, že má radšej pokoj mimo médií
Dobré noviny
Stráži si, čo povie a kde sa objaví. Andrea Pálffy Belányiová priznáva, že má radšej pokoj mimo médií
Stráži si, čo povie a kde sa objaví. Andrea Pálffy Belányiová priznáva, že má radšej pokoj mimo médií

Andrea Pálffy Belányiová prehovorila o tom, prečo si stráži súkromie.
Andrea Pálffy Belányiová prehovorila o tom, prečo si stráži súkromie. — Foto: Instagram @ tvjojnewsroom_zakulisie

Známa jojkárska moderátorka sa na televíznych obrazovkách objavuje už dlhé roky.

Zatiaľ čo v súkromí si prešla náročnými a ťažkými chvíľami, v pracovnej oblasti mala šťastie - svoju televíznu "rodinu" našla Andrea Pálffy Belányiová v Jojke, na ktorej obrazovke sa objavuje už dlhé roky. K záujmu médií a verejnosti o jej osobu však pristupuje známa moderátorka s triezvou hlavou a v rozhovore pre Život najnovšie priznala, že sa príliš ukazovať nechce.

Nechce, aby jej bolo veľa

Andreu Pálffy Belányiovú pozná verejnosť aj fanúšikovia z moderátorského kresla hlavnej spravodajskej relácie Televízie JOJ, no aj ako bývalú manželku hokejistu Žigmunda Pálffyho.

Podľa Andrey Pálffy Belányiovej je Žigo Pálffy starostlivý otec.
V minulosti sa v súkromnom živote musela popasovať s náročnými chvíľami, keď sa jej manželstvo s Pálffym rozpadlo a zostala sama na hendikepovanú dcérku Saskiu. Moderátorka statočne bojovala s tým, čo jej osud nadelil a napokon našla aj lásku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Spravodajstvo TV JOJ (@tvjojnewsroom_zakulisie)

Andrea si však stráži súkromie a tak pristupuje aj k záujmu médií o svoju osobu. „Áno, priznávam, že si dosť strážim, čo do médií poviem a kde sa objavím. Samozrejme, nedá sa to mať pod úplnou kontrolou a stane sa, že mediálnych výstupov so mnou je občas viac a inokedy menej,“ uviedla známa moderátorka s tým, že si koriguje to, ako často sa v médiách vyskytne. „Nechcem, aby ma bolo veľa, lebo mám pocit, že čitateľov by to vo výsledku skôr otravovalo,“ dodala ďalej.

Majú pokoj

