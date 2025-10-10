Slovensko má novú športovú hviezdu. Len 13-ročný Marko zvládol legendárny La Manche a prepísal históriu
„Kým niektorí sedia doma pri počítači, ja radšej idem do vody,“ hovorí mladý športovec.
Vo veku, keď väčšina detí trávi čas v škole či na tréningu, dokázal niečo, o čom snívajú aj skúsení športovci. Len 13-ročný Marko Makai prepísal históriu – stal sa najmladším Slovákom, ktorý preplával kanál La Manche. Mladý plavec z Trnavy sa so svojím tímom postavil jednej z najväčších výziev sveta a dokázal, že v našom športe nájdete talenty s veľkým odhodlaním.
Cesta cez chladné vody
Ako informoval Niké Fond pre budúcnosť športu, ktorý jeho výkon podporil, Marko sa stal súčasťou štafety VITALE Tyrnavia swimming La Manche, ktorá zvládla 34-kilometrovú vzdialenosť za 11 hodín, 19 minút a 35 sekúnd. Plavci počas cesty čelili silným prúdom, vlnám, medúzam aj 16-stupňovej vode, no od cieľa ich neodradili ani chlad či únava.
„Chcem ukázať, že pohyb aj chlad majú zmysel. Kým niektorí sedia doma pri počítači, ja radšej idem do vody,“ priznal pred štartom Marko, ktorý už teraz hovorí o ďalších výzvach – sníva o tom, že kanál raz prepláva sólo.
Šport má v krvi
K plávaniu sa dostal už ako sedemročný chlapec a odvtedy zbiera úspechy na domácich súťažiach, kde získal viacero medailí na Slovenskom pohári juniorov. Dokázal tiež mimoriadnu vytrvalosť počas 20-kilometrovej plavby v rámci 24-hodinovej výzvy.