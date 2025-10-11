Osudovú lásku spoznala, keď zaskakovala za Pauhofovú. Zuzanu Porubjakovú si získal pohodový dobrák Juraj - Dobré noviny
Osudovú lásku spoznala, keď zaskakovala za Pauhofovú. Zuzanu Porubjakovú si získal pohodový dobrák Juraj

Táňa Pauhofová a Zuzana Porubjaková
Táňa Pauhofová a Zuzana Porubjaková — Foto: Instagram/zuzaporubjak, Promo fotografie TV Markíza (Oteckovia - Peter Žákovič)

Známa herečka vychováva s manželom troch potomkov.

„Podstatnejšie je, ak dvaja spolu vydržia a majú sa radi, ako to, že sa zoberú,“ uviedla ešte v minulosti Zuzana Porubjaková pre Šarm, keď sa jej pýtali, ako si predstavuje svoju svadbu. Zo známej herečky chcela mať jej mama evanjelickú farárku, ona si však vybrala umeleckú dráhu. Urobila dobre, pretože na doskách, ktoré znamenajú svet, aj pred televíznymi kamerami odovzdáva divákovi všetko, čo môže. Svojim priaznivcom zostala verná aj v šou Let’s Dance, keď im zase dopriala pohľad na svoje tanečné umenie.

Zuzana Porubjaková však mala šťastie aj v láske, keď sa v nahrávacom štúdiu osudovo stretla s Jurajom. Pôvodne tam pritom nemala byť – ktovie, ako by to celé dopadlo, keby v ten deň nemusela zaskakovať za Táňu Pauhofovú. A práve Juraj jej už 16 rokov plní sen o veľkej rodine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa JAN KOLENIK (@jan_kolenik)

Myslela si, že iba žartuje

Rodená Bratislavčanka pochádza z umeleckej rodiny, jej mama je herečka a dramaturgička Darina Abrahámová a otcom dramaturg Martin Porubjak. A tak niet divu, že už ako malé dieťa chodila do divadla. Rodičia totiž zvykli po večeroch pracovať a malá Zuzka ich buď sledovala zo zákulisia, alebo sedela v divadelnom bufete.

Ján Koleník a Vanda Poláková
Prečítajte si tiež: VIDEO: Tancom dvoch duší ukázali všetko. Ján Koleník svojím vystúpením dojal seba aj celú Inchebu

O umeleckej dráhe či herectve však spočiatku neuvažovala. Navštevovala totiž evanjelické lýceum a mama z nej chcela mať farárku. „Vravievala o tom. Ja som si myslela, že iba žartuje, až nedávno mi povedala, že to myslela vážne,“ spomínala Zuzana Porubjaková v rozhovore pre Šarm. Rodičia ju však nakoniec nechali, aby sa slobodne rozhodla, akým smerom sa bude jej život uberať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

Rozumejú, prečo očarilo aj ju

A ona si vybrala javisko. „Potom ma podporovali. Divadlo milujú, takže rozumejú, prečo očarilo aj mňa. Ja som veľmi rada, že som už v osemnástich rokoch vedela, čo chcem, lebo mnohí v tomto smere riešia dilemu. Ja som sa rozhodovala len medzi štúdiom herectva v Prahe a v Bratislave, lebo ma prijali tam aj tu,“ rozpamätávala sa na svoje začiatky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

Dnes patrí medzi nastupujúcu generáciu slovenských herečiek a diváci si ju môžu pamätať zo seriálu Odsúdené či z vojnovej drámy Jiřího Chlumského Nedodržaný sľub. Taktiež sa zvŕtala na tanečnom parkete v jubilejnej desiatej sezóne obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance, kde ukázala svoje tanečné kvality.

Záskok za kolegyňu

Šťastie sa na Zuzku usmialo aj v súkromí. Svojho osudového muža stretla vďaka náhodnej pracovnej príležitosti.

