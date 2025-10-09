Na starú korčuľu vyzerám bohovsky... Je tu nová skvelá repovka - Dobré noviny
Na starú korčuľu vyzerám bohovsky... Je tu nová skvelá repovka
Na starú korčuľu vyzerám bohovsky... Je tu nová skvelá repovka

— Foto: Ikar

„Bude tam veľká láska, trošku srdcebôľu, budú tam tajomstvá a nevysvetlené veci a snáď aj šťastný koniec,“ odkazuje obľúbená slovenská autorka Hana Repová na margo svojej novej knihy.

Začína sa nová séria Bolo nás osem a novinka má krásny poetický názov Motýľ netuší, aké krásne má krídla. A je to typická oddychovka, repovka, na aké sú desaťtisíce čitateliek zvyknuté.

Najkrajšie na láske je, že spadneš do nej s niekým, o kom by si nikdy nepovedal, že sa stane tvojím svetom.

Foto: Ikar

Asi každý z nás si želá ešte raz v živote stretnúť jednu osobu.
Bývalá profesorka matematiky Edda by ich chcela vidieť rovno osem. Osem bývalých študentov, s ktorými cestovala na matematické olympiády a s ktorými ju spájalo mimoriadne silné puto. Napríklad by si priala vedieť, ako dopadla vášnivá stredoškolská láska Sorena a Rebeky, ktorí pochádzali z rozdielnych svetov, a predsa mali slabosť pre toho druhého. Edda bola svedkom ich kradmých pohľadov, nesmelých úsmevov... Až kým sa v posledné dni maturitného ročníka čosi neudialo.

Vypočujte si knižný podcast a autorkou Hanou Repovou:

Rozprávačkou príbehu je Edda, ktorú si obľúbite od prvých strán.
„Na starú korčuľu, vyzeráš bohovsky!, povedala si Edda a žmurkla na svoj obraz v zrkadle. S drzým úškrnom samej sebe si prihladila odstávajúci pramienok nad ľavým uchom a spokojná s výsledkom, odložila ťažkú striebornú kefu, dedičstvo po starej mame.“
Má sedemdesiat, ale rozhodne nie je do starého železa.

Autorka pridáva do príbehu aj nadhľad, trošku humoru, zábavné situácie ako napríklad nečakané stretnutie v saune. Rada sa hrá so slovíčkami a neraz vás pobaví.
Napríklad ako kedysi Edda hovorievala svojím žiačkam – Ak máš trojku z výtvarnej výchovy, nekresli si obočie! Môže to dopadnúť hrozivo.
Alebo Edda hľadá v láske len poviedku, namiesto románu.

Foto: Ikar

Začína sa teda nová séria Bolo ich osem a mnohé fanúšičky sa pýtajú, či bude tých kníh naozaj 8. Hanka s úsmevom hovorí, že osem je predsa len dosť, zatiaľ tie postavy spáruje a budú to 4 časti...no ktovie? Aj pre predošlej sérii sa rozrástol pôvodne zamýšľaný počet.

Motýľ netuší, aké krásne má krídla je už 14.kniha Hany Repovej. Je to príbeh aj o tom, že každý v živote stretávame ľudí, ktorí nám dávajú krídla a podporujú nás, aby sme vzlietli... No sú aj takí, ktorí sa nám snažia tie krídla pristrihnúť a zviazať ich, aby sme neleteli tak vysoko. Ale je len na nás, ktorých si vyberieme...

Milan Buno, knižný publicista

