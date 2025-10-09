Nadčasová múdrosť a sila priateľstva. Prečo Utorky s Morriem zmenia váš pohľad na život? - Dobré noviny
Dobré noviny
Nadčasová múdrosť a sila priateľstva. Prečo Utorky s Morriem zmenia váš pohľad na život?
Nadčasová múdrosť a sila priateľstva. Prečo Utorky s Morriem zmenia váš pohľad na život?

— Foto: Ikar

Toto je jedna z najpredávanejších a najinšpiratívnejších kníh sveta.

Kniha, ktorá vám môže zmeniť život a nasmerovať vás tým správnym smerom...
Utorky s Morriem je autobiografická spoveď známeho amerického autora, novinára a športového komentátora Mitcha Alboma. Kniha vznikla ako dôsledok opätovného stretnutia s jeho bývalým profesorom sociológie Morriem Schwartzom, ktorý trpel nevyliečiteľnou amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS).

Každý utorok – tak, ako kedysi počas vysokoškolského štúdia – navštevoval Mitch svojho starého učiteľa. V jeho dome, pri okne s ibištekom, viedli rozhovory o témach, ktoré sa dotýkajú každého: láska, práca, rodina, odpustenie, starnutie, smrť. Z týchto „hodín života“ vznikla kniha, ktorá sa stala bestsellerom podľa The New York Times a dodnes sa predali milióny jej výtlačkov po celom svete.

Foto: Ikar

Morrie Schwartz bol profesorom sociológie na Brandeis University. Okrem odbornosti bol známy aj svojím humorom, ľudskosťou a schopnosťou počúvať. Keď mu diagnostikovali ALS, rozhodol sa neprežiť zvyšok života v ústraní, ale premeniť svoje umieranie na poslednú veľkú lekciu.

Keď Mitch po rokoch zistil, že jeho starý profesor umiera, rozhodol sa ho navštevovať. Každý utorok vznikala neobyčajná kronika priateľstva, ktorá sa číta ako rozhovor medzi dvoma svetmi – tým, ktorý sa ponáhľa, a tým, ktorý sa lúči.

Hlboké témy a univerzálne posolstvá

Kniha nie je len spomienkou na učiteľa, ale aj príručkou života. Mitch s Morriem spolu diskutujú o tom, čo je dôležité: o láske, manželstve, spoločenských hodnotách, o tom, prečo sa oplatí odpúšťať a ako sa zmieriť s vlastnou smrteľnosťou. Morrie hovorí jednoduchým jazykom, no jeho myšlienky sú ostré a pravdivé. Jedna z najznámejších citácií knihy znie:

„Pravdou je, Mitch, že keď sa naučíš umierať, naučíš sa aj žiť.“

Foto: Ikar

Táto veta je akýmsi leitmotívom celej knihy. Morrie nás učí, že strach zo smrti nám často bráni plnohodnotne žiť, a že prijatie vlastnej konečnosti môže byť oslobodzujúce.

Kniha vyšla najskôr v náklade iba 20-tisíc výtlačkov, no čoskoro sa dostala do relácie Oprah Winfrey a následne aj na prvú priečku zoznamu bestsellerov New York Times. Na zozname zostala 205 týždňov, predalo sa z nej vyše 20 miliónov výtlačkov a preložili ju do 45 jazykov. Kniha sa stala jedným z najpredávanejších memoárov všetkých čias. 

Podľa knihy vznikol televízny film práve v produkcii Oprah Winfreyovej pre televíziu ABC -  s Jackom Lemmonom v úlohe Morrieho a Hankom Azariom ako Mitchom. Bol to najsledovanejší televízny film roku 1999 a získal niekoľko ocenení vrátane štyroch cien Emmy. Existujú aj divadelné adaptácie po celom svete.

Ak hľadáte knihu, ktorá vás dojme, ale zároveň vás povzbudí, Utorky s Morriem je ideálnou voľbou. Nie je to depresívne čítanie, ale skôr jemná výzva spomaliť a zamyslieť sa, čo vo vašom živote naozaj stojí za to.

Už ste čítali?

