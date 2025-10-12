Jeho príprava je taká zvláštna, že mu neodolala. Na lenivom koláči Petry Tóthovej sa nedá nič pokaziť - Dobré noviny
Jeho príprava je taká zvláštna, že mu neodolala. Na lenivom koláči Petry Tóthovej sa nedá nič pokaziť
Jeho príprava je taká zvláštna, že mu neodolala. Na lenivom koláči Petry Tóthovej sa nedá nič pokaziť

Petra Tóthová a lenivý koláč.
Petra Tóthová a lenivý koláč. — Foto: Instagram/petratothova_official

Dúfam, že tak, ako som sa ja tešila z jeho jednoduchej prípravy, sa budete tešiť aj vy, poznamenala.

Na dvore chová sliepky, pestuje jahody, maliny aj hurmikaki, v lete nikdy nezapína rúru a hoci je profesionálkou, tvrdí, že o sladkom svete dezertov sa ešte stále má čo učiť. Petra Tóthová je cukrárka, tortová dizajnérka a porotkyňa šou Pečie celé Slovensko, ktorá si svojou precíznou prácou získala množstvo fanúšikov. Aj ona sama však občas staví na rýchlosť.

Hneď vedela, že ho musí vyskúšať

„Myslím, že na jednoduchých receptoch najčastejšie vidno chyby a to, či je dezert správne spravený. Pokiaľ je v recepte veľa ingrediencií a postupov, tak je šanca, že jedna časť prekryje inú a ten koláč zachráni. Ale pokiaľ je ten koláč len z jednej veci a tá sa nevydarí, tak už len pekne naservírovaný môže byť, vysvetlila v relácii Trochu inak s Adelou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Tóthová porotkyňa PCS (@petratothova_official)

Niektoré koláče si teda priam pýtajú, aby sa niečo pokazilo, no tento nie. Už jeho názov napovedá, že ide o recept, ktorý zvládne každý. Obľúbená cukrárka naň narazila celkom náhodou a okamžite sa rozhodla, že ho musí vyskúšať.

Petra Tóthová / Ilustračné foto
Prečítajte si tiež: Parížskym rožkom neodolá. Porotkyňa Petra Tóthová prezradila jeden zo svojich najobľúbenejších receptov

„Takýto lenivý koláč som ešte nerobila a dúfam, že tak, ako som sa ja tešila z jeho jednoduchej prípravy, sa budete tešiť aj vy. Kamarátka mi zavolala, že potrebuje jednoduchý recept pre syna do školy, kde majú maminky niečo upiecť. A náhodou na mňa vyskočil tento. Zvláštny postup, ktorému som neodolala, a musela ho vyskúšať v mojej kuchyni,“ vysvetlila.

Lenivý koláč Petry Tóthovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

