Slávu si nevybral, no využil ju správne. Muž zo žmurkajúceho memečka pomohol tisíckam chorých ľudí
Dobré noviny
Slávu si nevybral, no využil ju správne. Muž zo žmurkajúceho memečka pomohol tisíckam chorých ľudí
Slávu si nevybral, no využil ju správne. Muž zo žmurkajúceho memečka pomohol tisíckam chorých ľudí

— Foto: X, @drewscanlon - Blinking White Guy gif

Muž z gifu „Blinking White Guy“ dojal svet.

Internet ho pozná ako muža, ktorý len prekvapene žmurkol. Dnes však Drew Scanlon dokázal, že aj obyčajný gif dokáže zmeniť svet. Populárny „Blinking White Guy“ sa totiž svoju nečakanú slávu rozhodol využiť pre dobrú vec a vyzbieral v prepočte vyše 258-tisíc eur na výskum choroby, ktorá zasiahla jeho blízkych.

Od gifu k pomoci

Drew Scanlon, producent a obyvateľ San Francisca, sa stal známym ešte v roku 2013, keď počas živého vysielania zareagoval prekvapeným pohľadom. Krátke video sa rýchlo rozšírilo internetom a v roku 2017 už patrilo medzi najpoužívanejšie gify na sociálnych sieťach.

Ako uvádza ABC News, Drew však svoju slávu využíva na podporu dôležitej veci. Okrem toho, že sa pravidelne zapája do charitatívneho cyklistického preteku na podporu National Multiple Sclerosis Society, ktorá financuje výskum sklerózy multiplex, zašiel ešte ďalej. „Je to pre mňa osobné. Moja kamarátka aj jej mama touto chorobou trpia,“ vysvetlil pre médiá.

Internetová sláva ako dar

Drew má na platforme X (predtým Twitter) viac ako 80-tisíc sledovateľov. Raz do roka zverejní známy gif, napíše „TOTO JE MOJA TVÁR“ a vyzve ľudí, aby prispeli na výskum. Táto jednoduchá výzva funguje – podľa údajov na stránke BlinkingGuy.com sa mu v roku 2025 podarilo vyzbierať približne 70 000 dolárov, pričom za predchádzajúce roky už suma prekročila 270 000 dolárov, teda v prepočte viac ako 232-tisíc eur.

„Stále ma prekvapuje, koľko ľudí reaguje s takou štedrosťou,“ povedal pre SFGate.com. Dodal, že internetovú popularitu vníma ako „dar“, ktorý by mal posúvať ďalej.

Silnejší odkaz

