Nenávidela samú seba aj ľudí naokolo a nedokázala si pomôcť. Ustarostená dievčina dnes žiari šťastím
Ak by ste ju dnes stretli na ulici, nepovedali by ste, že s niečím takým zápasila.
Dnes rozžiari každú miestnosť, do ktorej vstúpi, no v minulosti to tak nebolo. Dievčina z fotografie sa počas dospievania necítila dobre vo vlastnom tele, zápasila so sebaláskou a občas sa dokonca nenávidela. Nevedela, ako milovať ľudí okolo seba, nikomu nedovolila nazrieť do svojho vnútra a celý ten nepokoj, ktorý ju zožieral, vychádzal zo strachu otvoriť sa a hovoriť o svojich pocitoch.
Jedinou útechou a miestom, kde mohla byť skutočne sama sebou, bolo javisko. Práve tam sa všetko, čo sa jej dovtedy zdalo nemožné, stávalo skutočnosťou a ona sa vďaka tomu postupne naučila, ako nájsť pokoj a byť vľúdnejšia k sebe samej aj k ľuďom naokolo.