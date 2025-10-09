Zuzka Smatanová vydáva knižku pre deti, ktoré nestratili fantáziu. Volá sa Búdkovo - Dobré noviny
Zuzka Smatanová vydáva knižku pre deti, ktoré nestratili fantáziu. Volá sa Búdkovo
Zuzka Smatanová vydáva knižku pre deti, ktoré nestratili fantáziu. Volá sa Búdkovo

— Foto: Ikar

Speváčka a muzikantka Zuzka Smatanová si opäť urobila radosť, a určite aj mnohým deťom a možno aj ich rodičom.

V minulosti spolupracovala s Petrom Nagyom, keď mu ilustrovala jeho dve knihy Peter Nagy pre deti. Bol to veľký úspech, desaťtisíce predaných výtlačkov a tak si Zuzka povedala – teraz skúsim niečo úplne sama. A tak napísala a ilustrovala svoju knižku Búdkovo, v ktorej zmenšila samu seba, aby nás zaviedla do čarovného lesa...

O čom je príbeh?

Ďaleko od lúk a kopcov sa vinie voňavý čarovný les, kde každá búdka má svoje miesto a každý vták má vlastný dom. Volá sa to Búdkovo. Jednotku si vybral stehlík, do dvojky sa ukryli sýkorky. Kto býva v ďalších búdkach?

Foto: Ikar

Zuzka sa zmenšila a pootvárala ich kľúčikom, aby deti videli, ako si ich vtáčiky zariadili a čo tam robia. Napríklad stehlík vykrášlil dom farbičkami a rád maľuje obrazy, u mamy sýkorky na sporáku buble puding a vnútri znejú rozprávky. Občas sa obyvateľom búdok prihodí, že niečo doma stratia. A je na deťoch, aby vtáčikom všetko našli.

Foto: Ikar

Na obrázkoch určite objavia zaujímavé veci a zasmejú sa na vtipných textoch a scénkach. V závere si môžu overiť, či dobre pátrali, a ešte väčšmi sa zabaviť s knižkou pomocou nových úloh.

Pozrite si VIDEO so Zuzkou Smatanovou:

Búdkovo je nielen príbeh o vtáčikoch a o tom, ako si žijú vo svojich búdkach. Nie je to len krásne ilustrovaná knižka, ktorá je zábavná, milá a zaujímavá. Ale je to aj interaktívna, pretože deti budú v texte kadečo hľadať. No a na konci nájdete QR kód, ktorý keď nasnímate mobilom, môžete si spolu so Zuzkou Smatanovou zaspievať originálnu pesničku o vtáčom raji v korunách stromov.

Knižka pre všetky deti od 4 rokov, ale aj pre dospelých, ktorí nestratili kľúčik od sveta fantázie.

Milan Buno, knižný publicista

