V rozprávke sa objavil ako pastier bez trička a ženy šaleli. Ladislav Bédi je v súkromí verný jedinej žene
Dobré noviny
V rozprávke sa objavil ako pastier bez trička a ženy šaleli. Ladislav Bédi je v súkromí verný jedinej žene
V rozprávke sa objavil ako pastier bez trička a ženy šaleli. Ladislav Bédi je v súkromí verný jedinej žene

Ladislav Bédi našiel šťastie pri Emily.
Ladislav Bédi našiel šťastie pri Emily. — Foto: Facebook, TV JOJ, emily.drobnakova

Herec aktuálne hviezdi v jojkárskej kriminálnej dráme Neuer.

Keď sa pred niekoľkými rokmi objavil v novej rozprávke ako pastier a v jednom momente sa vyzliekol od pása hore, nežné pohlavie na Slovensku spozornelo. „Vedeli, čo robia, keď ho tam dávali bez trička,” citovala jednu z diváčok Pluska. Ladislav Bédi si razom vyslúžil status sexsymbolu a potvrdzuje si ho v novom jojkárskom seriáli, v ktorom hviezdi. Mladý herec však svoj zovňajšok nezneužíva, v súkromí je verný jedinej žene. S Emily sa dali dokopy poetickým spôsobom ako vystrihnutým z romantickej literatúry. Na sociálnej sieti si začali navzájom vymieňať a dopĺňať poéziu, z čoho vznikla veľká láska. 

Spečatili ju aj pred oltárom a rodina pre nich znamená všetko. Ladislav hovorí, že na seba s Emily čakali mnoho životov, cítia silné prepojenie duší a ľutujú len jedinú vec.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1358754722570449&set=a.204770287968904

Bliklo to v ňom

Rodák z Nitry hrával pôvodne futbal, ktorému sa súťažne venoval do 16 rokov. Navštevoval síce športové gymnázium, no vždy ho vraj podľa vlastných slov bavilo zabávať ľudí. „Jedného dňa som sa stretol so spolužiakom zo základnej školy, ktorý mi povedal, že chodí na dramatický krúžok. Vo mne v tom momente niečo bliklo a tak som sa ho spýtal, či sa môžem prísť pozrieť. Vtedy sa to celé začalo,“ zaspomínal si herec v rozhovore pre Pravdu s tým, že tam sa dozvedel o štúdiu herectva.

Kristián Baran prehovoril o svojej popularite.
Prečítajte si tiež: Kristián Baran o svojej popularite: Keď ma zastavujú na ulici, vždy sa snažím s nimi pokecať

Rozhodol sa teda, že vyskúša ísť na prijímačky na Vysokú školu múzických umení do Bratislavy. „Môj spolužiak ma odhováral so slovami, že to predsa nie je také jednoduché a že tam neberú ľudí zo sveta, v akom som sa pohyboval ja sám. Mojou odpoveďou bolo, že predsa nemám čo stratiť,“ nedal sa od herectva Ladislav Bédi odhovoriť.

Podlomili sa im kolená

A urobil dobre, pretože uspel a na štúdium ho prijali. Dnes patrí medzi vychádzajúce herecké hviezdy, aktuálne žiari v jojkárskej kriminálnej dráme Neuer. No už pred dvomi rokmi zaujal televíznych divákov (alebo skôr diváčky) v rozprávke STVR Tri zlaté dukáty.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1286065746506014&set=a.204770287968904

Keď sa totiž na obrazovke objavil v úlohe pastiera Juraja, nežnému pohlaviu sa z neho okamžite podlomili kolená. „STVR ani nevie, čo s nami urobila, keď ho obsadili,” napísala vtedy jedna z mnohých diváčok.

Spolu tvorili

