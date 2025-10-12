V Nemecku zarábala omnoho viac, ale sen si plní v Sabinove. Kozmetička Mária mala na návrat jasný dôvod - Dobré noviny
V Nemecku zarábala omnoho viac, ale sen si plní v Sabinove. Kozmetička Mária mala na návrat jasný dôvod
V Nemecku zarábala omnoho viac, ale sen si plní v Sabinove. Kozmetička Mária mala na návrat jasný dôvod

Ilustračné foto, Helgoland
Ilustračné foto, Helgoland — Foto: Pexels: Yogendra Singh, Wikipedia

Prijali ich s otvorenou náručou, aj tak sa však radšej vrátila domov.

„Mám strašne veľa známych, čo už odišli alebo sú v bode, keď zvažujú odchod. Najčastejšie chodia do Nemecka či do Švajčiarska. Veľa ľudí zvažuje odchod na celý život, dúfajú, že v zahraničí je to ľahšie,“ hovorí Mária Vašková pre Closer. Kozmetička sama život v zahraničí okúsila na vlastnej koži, no vrátila sa a dnes podniká na východnom Slovensku.

Práca na ostrove

V rozhovore prezradila, že jej priateľ chodil do zahraničia za prácou často – venoval sa výstavbe interiérových ihrísk. „Ja som v tom období skončila gymnázium a hlásila som sa na fyzioterapiu. Neprijali ma, tak som si povedala, že sa osamostatníme a vyskúšame zahraničie. Kamarátka tam už pracovala, vybavila mi na Helgolande robotu. Pracovala som tam ako chyžná,“ spomína na obdobie po skončení školy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa UniqueBeauty-Kozmetický salón (@uniquebeauty.mariavaskova)

Jej príbeh pripomína tisíce iných, no líši sa zaujímavým miestom. Rozloha nemeckého ostrova Helgoland nie je ani kilometer štvorcový, má niečo cez 1600 obyvateľov, takže ľudia žijúci na ostrove sú tak trochu izolovaní. „Práve to nám na tomto mieste úplne nevyhovovalo. Dostať sa z Helgolandu bolo veľmi nepraktické – keď sme chceli ísť na pevninu, vždy nám to trvalo niekoľko dní. Aj preto sme tam boli viac-menej celý čas zavretí. Vydržali sme tam sedem mesiacov, potom nás to ťahalo späť do Sabinova,“ priznala v rozhovore.

Talentovaná šperkárka Petra Toth 18 rokov budovala úspešný biznis. Útočisko chce nájsť v tichu.
Prečítajte si tiež: Namiesto oslavy prišiel kolaps na izbe. Petra Toth sa odhodlala k rozhodnutiu, ktoré sa nerodilo ľahko

Našťastie, nedostupnosť neznamená uzavretosť. Obyvatelia ostrova prijali slovenskú dvojicu s otvorenou náručou. Mária ich opisuje ako neuveriteľne ochotných a milých. „Išli sme tam s lámanou nemčinou a na každej firemnej akcii kvôli nám rozprávali po anglicky. Bolo to od nich veľmi pekné. Často sme tam mali napríklad firemné grilovačky. Takže vôbec nemôžem povedať, že by Nemci boli rezervovaní, naopak, bolo tam naozaj pohostinné prostredie,“ opisuje miestnych a ich vrelý vzťah k cudzincom.

Veľký návrat

Napriek vrelým, priateľským vzťahom sa po siedmich mesiacoch s priateľom rozhodli vrátiť do Sabinova. Aj napriek tomu, že ako chyžná v Nemecku zarábala o polovicu viac.

