Lekári jej nedávali šancu, no nevzdala sa. Štvorročná Isabellka napriek všetkému verí vo svoj prvý krok
Lekári jej nedávali šancu, no nevzdala sa. Štvorročná Isabellka napriek všetkému verí vo svoj prvý krok

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Nemôže hovoriť, no jej oči rozprávajú príbeh odvahy.

Isabellka má len štyri rôčky. Vek, kedy väčšina detí s radosťou behá po ihrisku, objíma kamarátov a spoznáva svet. Pre ňu je však každý pohyb, každý úsmev a každý nádych malý zázrak.

Hneď po narodení sa jej život zmenil na boj o prežitie. Po komplikovanom pôrode, keď zostala príliš dlho v pôrodných cestách, museli lekári malú Isabellku oživovať. Namiesto tepla matkinej náruče ju čakal inkubátor a dni plné neistoty. Bojovala so zápalom pľúc, krvácaním do mozgu aj zlatým stafylokokom. Jej Apgar skóre bolo len 2/4/5 — a napriek tomu sa nevzdala.

„Pamätám si, ako ležala pod prístrojmi, taká maličká a krehká. Lekári nám nedávali veľké nádeje. A predsa sa držala,“ spomína so slzami v očiach Isabellkina maminka.

Najťažšia diagnóza, no srdce plné svetla

Isabellke diagnostikovali najťažšiu formu detskej mozgovej obrny – kvadruparézu. Znamená to, že má postihnuté všetky štyri končatiny, má problémy s prehĺtaním a musí byť kŕmená sondou. V dôsledku vdýchnutej smolky má trvalé zmeny na pľúcach, trápi ju reflux, časté zvracanie a epileptické záchvaty.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Pre mnohých by to bol neprekonateľný osud. Pre Isabellku je to však len ďalšia výzva. „Aj keď nemôže hovoriť, jej oči hovoria za ňu. Keď sa na mňa pozrie a usmeje, cítim z nej silu, ktorú by mohla rozdávať,“ hovorí mama.

Hoci je neverbálna a jej psychomotorický vývoj je spomalený, je to inteligentné a zvedavé dievčatko, ktoré všetko vníma a chápe. Každý deň poctivo cvičí s maminkou, a hoci je to namáhavé, robí pokroky.

Zázrak na štyroch – prvé kroky k snu

Nedávno sa stalo niečo, čo naplnilo celú rodinu nádejou. Isabellka sa začala dávať na štyri. Pre zdravé dieťa bežná vec, pre ňu však obrovský míľnik. Lekári hovoria, že tento moment znamená nádej. Nádej, že raz sa možno naozaj postaví. Že urobí svoj prvý krok.

A práve to je jej sen – chodiť, rozprávať, zahrať sa s kamarátmi.

Každý deň absolvuje náročné rehabilitácie, logopédiu, cvičenia a terapie. Navštevuje špecializované zariadenia ako centrum Petra Fridrichovej v Žďári nad Sázavou, rehabilitačné centrum Petra Sterna či hipoterapiu v Trenčíne. Vďaka týmto terapiám sa jej telo pomaly prebúdzalo – sval po svale, pohyb po pohybe.

Rehabilitácie dávajú nádej, no stoja veľa

