Za hodinu mu zomreli dve dospelé deti. Skutočný Sváko Ragan dokázal niesť ťažké bremeno vďaka svojej povahe
Pod rozopnutou košeľou vždy nosil na krku maličkú šatku.
„Dáte si z toho nového súdka? A čo stojí z neho liter? Šest korún. A čo stojí kvapka z toho nového súdka? Kvapka? Ništ. Tak mi nakvapkajte pol litra!“ To je len jedna z mnohých hlášok trojdielneho televízneho filmu Sváko Ragan o brezovskom garbiarovi, írečitom figliarovi, ktorý aj po 49 rokoch baví Slovákov. Nie každý však vie, že pred filmom existovala nemenej známa kniha spisovateľa Ela Šándora, ktorý ju napísal podľa skutočnej osoby – Martina Lacka, ozajstného obyvateľa z Brezovej. Aj keď sa na skutočného Sváka Ragana spomína ako na veselého a vždy vtipného človeka, v reálnom živote to nemal jednoduché. V jednu hodinu mu naraz zomreli dve dospelé deti.
Prečo meno Ragan?
Spisovateľ, publicista a finančný úradník Elo Šándor napísal v roku 1927 humoristickú poviedku Sváko Ragan, ktorá vznikla na základe skutočnej postavy Martina Lacka, ktorého prezývali Sváko Ragan. Martin Lacko sa narodil v roku 1847, bol garbiarom a poľnohospodárom, ale drahá liečba jeho detí stála rodinu nemalé financie, preto predal väčšinu svojho majetku, predovšetkým role. Práve táto nemilá situácia ho prinútila prejsť od poľnohospodárstva k obchodovaniu. Za „gšeftom“ musel veľa cestovať po jarmokoch a práve na jednom z nich vo Vrbovom stretol spisovateľa Šándora. Ten si rýchlo uvedomil, že má dočinenia so zaujímavou postavou.
Originálny sváko Ragan mal totiž jedinečný sarkastický humor a podľa Šándora bol dobrosrdečným figlarom, ktorý neznášal nadutých ľudí. A ako sa vlastné Martin Lacko dostal k prezývke sváko Ragan? „Na Brezovej boli vtedy traja Lackovia a vždy, keď bolo viac rodín, aby sa špecifikovali, o koho sa jedná, tak mali prezývky a on mal prezývku Ragan,“ prezradila v minulosti pre Plusku svákova pravnučka Oľga Lacková.
Rodinná tragédia
Martin Lacko sa oženil s Juditou, s ktorou však neprežil len humorné chvíle. Do knihy ani legendárneho filmu sa nedostala veľká rodinná tragédia, keď Lackovcom v jeden deň zomreli obe deti - 27-ročný syn Martin a 20-ročná Judita.