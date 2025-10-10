S týmto návodom to zvládnu aj najmenší. Vyrobte si korunku z lístia, ktorá premení sychravé dni na zábavu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
S týmto návodom to zvládnu aj najmenší. Vyrobte si korunku z lístia, ktorá premení sychravé dni na zábavu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Wanda Adamík Hrycová s manželom.

S vojakom ti to nevydrží, hovorili známi. Wanda Hrycová prežila s Marekom aj štyri roky bez smiechu

Niekdajší biskup Ciro Quispe López / Ilustračný obrázok

Biskup mal 17 mileniek, kým ho neodhalila upratovačka. Cirkevná telenovela má neuveriteľné rozuzlenie 

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

SLEDUJE NÁS 207 252 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

S týmto návodom to zvládnu aj najmenší. Vyrobte si korunku z lístia, ktorá premení sychravé dni na zábavu

Jesenná koruna / Ilustračné foto.
Jesenná koruna / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/northwoodsfolk, Freepik/pvproductions

Na výrobu tohto jesenného „šperku“ vám budú stačiť dve pomôcky.

Jeseň je už v plnom prúde, po lete niet ani stopy a hoci počasie mnohých láka stráviť deň pod teplou prikrývkou, povinnosti to spravidla nedovolia. Milovníci sychravých dní si toto obdobie naplno užívajú, no spríjemniť si ho môžu aj tí, ktorým jeseň vôbec neprirástla k srdcu a najlepšie je urobiť tak v spoločnosti tých najväčších učiteľov - detí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ana Gamito (@anagamito79)

Ak hľadáte spôsob, ako ich zabaviť aj bez rozprávok v televízii, bez tabletov či smartfónov, ste na správnom mieste. Táto aktivita si totiž vyžaduje aj krátku prechádzku a jej výsledkom je originálny „šperk“, ktorý vytvorila samotná príroda.

Korunu z lístia zvládnu školáci, školáčky a dokonca aj menšie deti vyrobiť úplne samé, stačí, ak im vopred ukážete postup. Listy len opatrne poprepichujete tenkým konárom, navlečiete jeden za druhým a pomôcť vám v tom môže aj podrobný fotonávod od Cassandry Evans, ktorá na Instagrame tvorí podobný nápaditý obsah.

5. Každý list najprv podľa stopky preložte na polovicu.

Foto: Instagram/northwoodsfolk

4. V strede preloženého listu urobte tenkou vetvičkou malý otvor.

Foto: Instagram/northwoodsfolk

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.