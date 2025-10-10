S týmto návodom to zvládnu aj najmenší. Vyrobte si korunku z lístia, ktorá premení sychravé dni na zábavu
Na výrobu tohto jesenného „šperku“ vám budú stačiť dve pomôcky.
Jeseň je už v plnom prúde, po lete niet ani stopy a hoci počasie mnohých láka stráviť deň pod teplou prikrývkou, povinnosti to spravidla nedovolia. Milovníci sychravých dní si toto obdobie naplno užívajú, no spríjemniť si ho môžu aj tí, ktorým jeseň vôbec neprirástla k srdcu a najlepšie je urobiť tak v spoločnosti tých najväčších učiteľov - detí.
Ak hľadáte spôsob, ako ich zabaviť aj bez rozprávok v televízii, bez tabletov či smartfónov, ste na správnom mieste. Táto aktivita si totiž vyžaduje aj krátku prechádzku a jej výsledkom je originálny „šperk“, ktorý vytvorila samotná príroda.
Korunu z lístia zvládnu školáci, školáčky a dokonca aj menšie deti vyrobiť úplne samé, stačí, ak im vopred ukážete postup. Listy len opatrne poprepichujete tenkým konárom, navlečiete jeden za druhým a pomôcť vám v tom môže aj podrobný fotonávod od Cassandry Evans, ktorá na Instagrame tvorí podobný nápaditý obsah.