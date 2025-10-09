Umelá inteligencia skúšala, či zvládne vašu prácu. Výsledky testu 44 profesií prekvapili aj odborníkov
Odborníci skúmali, či vám môže konkurovať AI.
Predstava, že umelá inteligencia prevezme ľudskú prácu, už nie je len témou sci-fi filmov. Spoločnosť OpenAI vykonala vôbec prvé komplexné hodnotenie, ktoré ukázalo, ako si moderné AI modely poradia s úlohami, ktoré dnes bežne vykonávajú ľudia. Výsledky prekvapili aj odborníkov – niektoré profesie zvládli počítačové modely lepšie než skúsení zamestnanci.
44 povolaní pod drobnohľadom
Ako si všíma Daily Mail, OpenAI vo svojej štúdii Meranie výkonnosti našich modelov v reálnych úlohách testovala výkon siedmich najpokročilejších modelov – medzi nimi aj GPT-4o, GPT-5, Claude Opus 4.1 či Gemini 2.5 Pro. Spoločnosť skúmala 44 rôznych pracovných pozícií v deviatich najvýznamnejších odvetviach v USA.
Testy zahŕňali viac ako 1 300 špecializovaných úloh, ktoré pripravili odborníci s priemernou praxou 14 rokov. Na rozdiel od bežných testov šlo o úlohy priamo z praxe – modely pracovali s dokumentmi, tabuľkami, grafmi či multimediálnymi prílohami, aby sa čo najviac priblížili reálnemu prostrediu.
Kto obstál najlepšie a kto sa má obávať?
Najviac zasiahnutí by podľa výsledkov mohli byť pracovníci v obchodnom sektore. Umelá inteligencia dokázala prekonať predavačov, manažérov predaja či editorov – v niektorých prípadoch až s viac ako 80% úspešnosťou.