Sľubuje, že sa k nej budete často vracať. Skvelá hubová polievka Zuzany Vačkovej ohúrila Slovákov
Sľubuje, že sa k nej budete často vracať. Skvelá hubová polievka Zuzany Vačkovej ohúrila Slovákov

Zuzana Vačková / Ilustračné foto.
Zuzana Vačková / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/zuzanavackova, Freepik/jcomp

K tomuto receptu sa budete často vracať, vraví Zuzana Vačková.

Herečka Zuzana Vačková je veľmi dobre známa tým, že sa v kuchyni nestratí. Svoje recepty začala s fanúšikmi zdieľať ešte počas pandémie covidu a z koníčka, ktorý jej umožnil udržiavať kontakt s okolitým svetom, sa postupne stala tradícia. Jej sociálne siete sú doteraz plné receptov a vďaka tomu, že sú rýchle, chutné a zdravé, získavajú čoraz väčšiu popularitu.

Trafila do čierneho

„Keby neprišla korona, nikdy v živote by som nemala čas na to, aby som začala zdieľať svoju kuchyňu a varenie s inými ľuďmi. Nikdy by som sa nedozvedela, ako inšpiratívne môžu tieto veci pre niekoho byť,“ zamyslela sa v rozhovore pre Zoznam.sk obľúbená herečka, ktorú prekvapilo, ako veľmi ľudia túžia po inšpirácii, a to aj v kuchyni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Snaží sa variť zdravo, vyhýba sa polotovarom, myslí na vlastné zdravie a v kuchyni sa riadi heslom, že všetko je dobré jesť s mierou. Nedávno svojich fanúšikov na Instagrame prekvapila receptom, ktorý vraj poteší každého a vzhľadom na pozitívne ohlasy v komentároch pod príspevkom sa zdá, že trafila do čierneho.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

„Tomu ver, že ti toto bude chutiť! Takúto polievku si zlatým písmom zapíšete do svojich receptárov. Alebo si tento recept aspoň uložte, lebo sa k nemu budete vracať často,“ sľubuje známa herečka.

Šošovicovo-hubová polievka Zuzany Vačkovej:

