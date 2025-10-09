Sľubuje, že sa k nej budete často vracať. Skvelá hubová polievka Zuzany Vačkovej ohúrila Slovákov
K tomuto receptu sa budete často vracať, vraví Zuzana Vačková.
Herečka Zuzana Vačková je veľmi dobre známa tým, že sa v kuchyni nestratí. Svoje recepty začala s fanúšikmi zdieľať ešte počas pandémie covidu a z koníčka, ktorý jej umožnil udržiavať kontakt s okolitým svetom, sa postupne stala tradícia. Jej sociálne siete sú doteraz plné receptov a vďaka tomu, že sú rýchle, chutné a zdravé, získavajú čoraz väčšiu popularitu.
Trafila do čierneho
„Keby neprišla korona, nikdy v živote by som nemala čas na to, aby som začala zdieľať svoju kuchyňu a varenie s inými ľuďmi. Nikdy by som sa nedozvedela, ako inšpiratívne môžu tieto veci pre niekoho byť,“ zamyslela sa v rozhovore pre Zoznam.sk obľúbená herečka, ktorú prekvapilo, ako veľmi ľudia túžia po inšpirácii, a to aj v kuchyni.
Snaží sa variť zdravo, vyhýba sa polotovarom, myslí na vlastné zdravie a v kuchyni sa riadi heslom, že všetko je dobré jesť s mierou. Nedávno svojich fanúšikov na Instagrame prekvapila receptom, ktorý vraj poteší každého a vzhľadom na pozitívne ohlasy v komentároch pod príspevkom sa zdá, že trafila do čierneho.
„Tomu ver, že ti toto bude chutiť! Takúto polievku si zlatým písmom zapíšete do svojich receptárov. Alebo si tento recept aspoň uložte, lebo sa k nemu budete vracať často,“ sľubuje známa herečka.