Jeho času sa čudovali všetci. Ľudovít na prahu šesťdesiatky odbehol prvý maratón, chválili ho najmä deti
Jeho času sa čudovali všetci. Ľudovít na prahu šesťdesiatky odbehol prvý maratón, chválili ho najmä deti

Ilustračné fotografie
Ilustračné fotografie — Foto: Facebook/kosicemarathon, Freepik.com

Rodákovi z Oravy sa to podarilo v Košiciach.

Nikdy nie je neskoro. Tak by mohlo znieť motto Ľudovíta Buckulčíka, ktorý vo veku 57 rokov zabehol v metropole východu svoj prvý maratón. Jeho príbeh je podľa MY Orava o to zaujímavejší, že sa športu predtým nikdy nevenoval a behávať začal až dva roky pred štartom Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Medzinárodný maratón mieru (@kosicepeacemarathon)

Povedal si, že dobre

Otec šiestich detí Ľudovít vraj v minulosti nešportoval, hoci aktivity sa nestránil. „Mal som stále pohyb, či už okolo gazdovky alebo aj do práce chodím pešo. Čas na športovanie neostával. S manželkou sme vychovali šesť detí a už máme aj sedem vnúčat,“ priznal v rozhovore pre MY Orava a dodal, že k behu ho priviedli až kamaráti, keď mal 55 rokov.

Eric Domingo so svojou mamou Silviou.
Prečítajte si tiež: Mladík zabehol maratón a zapísal sa do histórie. Počas behu tlačil pred sebou mamu v invalidnom vozíku

V obci Zákamenné sa konalo bežecké podujatie, kam Ľudovíta zavolali jeho kamaráti Štefan a Pavol. „Rád chodím do prírody, tak som si povedal, že dobre. Prejdem tú trať nejako krokom. Nad moje očakávania som vládal aj bežať a k tomu som mal aj dobrý čas. Odvtedy ma to chytilo a spolu chodíme na všetky preteky Oravskej bežeckej ligy (OBL),“ dodal Oravčan, ktorý po ďalších 15 absolvovaných pretekoch začal uvažovať o svojom prvom maratóne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/780616854956733

„Behám už tretiu sezónu. Sen o polmaratóne som si už splnil. Cítil som, že mám formu a je najvyšší čas skúsiť maratón,“ prezradil Ľudovít, ktorý k behu dlhému 42 kilometrov pristúpil svojsky. „Raz som absolvoval taký dlhší beh z Roháčov do Podbiela, ktorý mal necelých 22 kilometrov. Potom sme skoro každý týždeň mali na Orave nejaké preteky. Tam som chodil, inak nič viac,“ uviedol. Neobmedzoval sa ani v strave a zjedol všetko, na čo mal chuť.

Sám bol prekvapený

