Jeho času sa čudovali všetci. Ľudovít na prahu šesťdesiatky odbehol prvý maratón, chválili ho najmä deti
Rodákovi z Oravy sa to podarilo v Košiciach.
Nikdy nie je neskoro. Tak by mohlo znieť motto Ľudovíta Buckulčíka, ktorý vo veku 57 rokov zabehol v metropole východu svoj prvý maratón. Jeho príbeh je podľa MY Orava o to zaujímavejší, že sa športu predtým nikdy nevenoval a behávať začal až dva roky pred štartom Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.
Povedal si, že dobre
Otec šiestich detí Ľudovít vraj v minulosti nešportoval, hoci aktivity sa nestránil. „Mal som stále pohyb, či už okolo gazdovky alebo aj do práce chodím pešo. Čas na športovanie neostával. S manželkou sme vychovali šesť detí a už máme aj sedem vnúčat,“ priznal v rozhovore pre MY Orava a dodal, že k behu ho priviedli až kamaráti, keď mal 55 rokov.
V obci Zákamenné sa konalo bežecké podujatie, kam Ľudovíta zavolali jeho kamaráti Štefan a Pavol. „Rád chodím do prírody, tak som si povedal, že dobre. Prejdem tú trať nejako krokom. Nad moje očakávania som vládal aj bežať a k tomu som mal aj dobrý čas. Odvtedy ma to chytilo a spolu chodíme na všetky preteky Oravskej bežeckej ligy (OBL),“ dodal Oravčan, ktorý po ďalších 15 absolvovaných pretekoch začal uvažovať o svojom prvom maratóne.
„Behám už tretiu sezónu. Sen o polmaratóne som si už splnil. Cítil som, že mám formu a je najvyšší čas skúsiť maratón,“ prezradil Ľudovít, ktorý k behu dlhému 42 kilometrov pristúpil svojsky. „Raz som absolvoval taký dlhší beh z Roháčov do Podbiela, ktorý mal necelých 22 kilometrov. Potom sme skoro každý týždeň mali na Orave nejaké preteky. Tam som chodil, inak nič viac,“ uviedol. Neobmedzoval sa ani v strave a zjedol všetko, na čo mal chuť.