Vtedy som uveril, že sa možno aj uzdravím. Humorista Rasťo Piško prehovoril o posune v liečbe aj nádeji
Po ťažkých mesiacoch cíti, že jeho telo naberá silu.
Len málokto by veril, že človek, ktorý roky rozdával smiech, raz bude čeliť takej vážnej skúške. Humorista, herec a spisovateľ Rasťo Piško si minulý rok vypočul diagnózu, ktorá by mnohým vzala nádej – rakovina kože, melanóm. Choroba mu obrátila život naruby, no ani v najťažších chvíľach nestratil svoju typickú energiu a humor. Dnes sa zdá, že jeho húževnatosť prináša prvé veľké výsledky.
Nádej, ktorá sa pomaly vracia
Zdrvujúcu správu mu lekári povedali vlani na jeseň. „Ten vozík nie je žiaden fór. Skrývam sa, ale chcem vám oznámiť, že som pomerne vážne chorý. Doteraz som o tom nehovoril, ale také veci sa v živote stávajú. Nechcem sa na nič hrať,“ povedal pred časom pre Plus 7 dní.
Prijať takúto diagnózu nebolo jednoduché, no rozhodol sa bojovať. Ako sám priznal, pomohlo mu aj to, že lekári s ním hovorili otvorene. „Povedia vám: ,Áno, je to zhubné, lekárska veda pokročila. To, čo nebolo pred desiatimi rokmi, teraz je, takže budeme sa vás snažiť vyliečiť, tá šanca je dosť veľká...‘ Človek to berie, pokiaľ je trošku normálny, s nádejou. V konečnom dôsledku to prijme,“ doplnil Rasťo.
Z invalidného vozíka späť k pohybu
Počas liečby musel známy humorista prijať aj to, že sa jeho telo oslabuje. Choroba ho pripútala na invalidný vozík a lekári rozhodli, že potrebuje stálu odbornú starostlivosť.