Túžil po jablku, no mali len suchý chlieb. David Pastrňák prežil chudobu aj smrť syna, ktorý žil šesť dní
Túžil po jablku, no mali len suchý chlieb. David Pastrňák prežil chudobu aj smrť syna, ktorý žil šesť dní

David Pastrňák
David Pastrňák — Foto: Instagram - @davidpastrnak; Profimedia

Prvé chrániče mu mama vyrobila zo starých matracov.

Mal štyri roky a veľmi nerozprával. Slová hovoril, ako mu napadlo, menil si písmenka, ako chcel a vôbec mu neprekážalo, že mu nikto nerozumel. Jeho reč s hokejkou a pukom na ľade ale bola jasná už odmalička. David Pastrňák patrí medzi najväčšie české hokejové hviezdy a za jeho úspechom je nielen talent, ale aj pozoruhodný a ťažký životný príbeh.

David Pastrňák takto oslavoval zisk titulu majstrov sveta v roku 2024.
David Pastrňák takto oslavoval zisk titulu majstrov sveta v roku 2024. Foto: Wikipedia/David Sedlecký

Mama mala tri práce

„Trhalo mi srdce, keď chcel jablko a my sme mali len suchý chlieb,“ hovorila pre iDNES.cz Davidova mama Marcela, ktorá zostala na výchovu synov úplne sama a mala tri práce, aby sa o rodinu vedela postarať. Starší Jakub mal osem rokov, David len tri a keď sa na to pozerá dnes, vôbec nevie, ako to zvládli. Otec a bývalý hokejista sa od rodiny odsťahoval, no Davida bral so sebou na ľad vždy, keď to bolo možné.

Branko Radivojevič s manželkou Janou.
Prečítajte si tiež: Hovorili o nej, že je zlatokopka. Branko Radivojevič pred 19 rokmi našiel šťastie pri právničke Janke

David bol už odmalička posadnutý hokejom – zbieral kartičky a namiesto rozprávok na dobrú noc počúval hokejové príbehy. „V dvoch rokoch si prvýkrát obul kolieskové in-line korčule od staršieho brata. Boli mu veľké, predsa len bol medzi nimi päťročný vekový rozdiel, takže to vyzeralo, ako by mal na nohách lyže. On sa ale na nich postavil a začal sa preháňať po byte, ako by na nich jazdil odjakživa,“ spomínala mama Marcela, ktorá pracovala vo vinotéke, na čerpacej stanici, inokedy zase upratovala, vyrábala sviečky, natierala ploty, aby zarobila na živobytie a aby sa jej mladší syn mohol venovať hokeju. Aj keď bol o hlavu menší ako ostatní, vynikal – výškový „hendikep“ nahradzoval rýchlosťou, dravosťou a šikovnosťou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pasta (@davidpastrnak)

V dievčenských korčuliach

Ako štvorročný bol David na ľade viac ako doma, bol živým dieťaťom, a to aj napriek tomu, že mal neobvyklú rečovú vadu. „Plácal slová, ako mu napadlo, menil si písmenká, ale evidentne mu nevadilo, že mu ostatné deti nerozumeli. Stále niečo rozprával. Aj doma furt mlel,“ spomínala pre český Deník mama Marcela, ktorá priznala, že v synovi videla hokejový talent, no bez peňazí zháňala hokejovú výstroj len ťažko. Prvé chrániče mu vyrobila zo starých matracov.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

