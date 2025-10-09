Keď sa ostatní iba prizerali, mladé hrdinky konali. Dievčatá z Považia zachránili muža v bezvedomí
Neváhali ani sekundu.
Prechádzal centrom mesta, keď sa z ničoho nič zrútil k zemi a zostal ležať v bezvedomí. Okoloidúci spomalili krok, no väčšina len neisto pozorovala, čo sa deje. Skupinka mladých dievčat však nestratila duchaprítomnosť a konala. Ich rýchla reakcia zachránila zakrvavenému mužovi v Dubnici nad Váhom život.
Reagovali bez váhania
„Ľudia prechádzali okolo, ale nič neurobili, avšak skupinka mladých veľmi milých dievčat mu zavolali záchranku a ja som mu poskytla prvú pomoc a počkala som pri ňom až do príchodu záchranárov,“ cituje portál Trenčinak príspevok z miestnej skupiny na sociálnej sieti.
Podľa jej slov väčšina prítomných situáciu len sledovala z diaľky. O to viac si váži odvážne dievčatá, ktoré ako jediné neváhali. „Mrzí ma, že väčšina ľudí ho obchádzala a nepomohla mu, ale chcem veľmi poďakovať dievčatám za rýchle reakcie, veľký rešpekt,“ dodala pani v príspevku.
Držala mu hlavu a utierala krv
Ďalšia svedkyňa Margita priblížila dramatické chvíle ešte podrobnejšie. „Boli tam mladé dievčatá, jedna mu držala hlavu a utierala krv na tvári. Bola tam asi päťčlenná skupinka, sedeli na lavičke, keď padol vedľa nich. Hneď mu pomáhali, jedna kľačala pri ňom, dvíhala mu hlavu a utierala mu rany s vreckovkami. Potom prišla záchranka a odviezla ho,“ opísala.