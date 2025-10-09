Keď sa ostatní iba prizerali, mladé hrdinky konali. Dievčatá z Považia zachránili muža v bezvedomí - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď sa ostatní iba prizerali, mladé hrdinky konali. Dievčatá z Považia zachránili muža v bezvedomí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Kristýna Ruttkayová.

Celý jej život sa točil okolo toalety a nenávidela sa za to. Kika s vývodom sa dnes už jazvami nezaoberá

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 257 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď sa ostatní iba prizerali, mladé hrdinky konali. Dievčatá z Považia zachránili muža v bezvedomí

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Facebook Záchranná zdravotná služba Bratislava

Neváhali ani sekundu.

Prechádzal centrom mesta, keď sa z ničoho nič zrútil k zemi a zostal ležať v bezvedomí. Okoloidúci spomalili krok, no väčšina len neisto pozorovala, čo sa deje. Skupinka mladých dievčat však nestratila duchaprítomnosť a konala. Ich rýchla reakcia zachránila zakrvavenému mužovi v Dubnici nad Váhom život.

Reagovali bez váhania

„Ľudia prechádzali okolo, ale nič neurobili, avšak skupinka mladých veľmi milých dievčat mu zavolali záchranku a ja som mu poskytla prvú pomoc a počkala som pri ňom až do príchodu záchranárov,“ cituje portál Trenčinak príspevok z miestnej skupiny na sociálnej sieti.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Facebook/Záchranná zdravotná služba Bratislava

Podľa jej slov väčšina prítomných situáciu len sledovala z diaľky. O to viac si váži odvážne dievčatá, ktoré ako jediné neváhali. „Mrzí ma, že väčšina ľudí ho obchádzala a nepomohla mu, ale chcem veľmi poďakovať dievčatám za rýchle reakcie, veľký rešpekt,“ dodala pani v príspevku.

Držala mu hlavu a utierala krv

Ďalšia svedkyňa Margita priblížila dramatické chvíle ešte podrobnejšie. „Boli tam mladé dievčatá, jedna mu držala hlavu a utierala krv na tvári. Bola tam asi päťčlenná skupinka, sedeli na lavičke, keď padol vedľa nich. Hneď mu pomáhali, jedna kľačala pri ňom, dvíhala mu hlavu a utierala mu rany s vreckovkami. Potom prišla záchranka a odviezla ho,“ opísala.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z TRENČIANSKEHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Dobré noviny z Trenčína

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.