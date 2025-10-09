FOTO: Sadlo na mňa šťastie. Kuko z Horkýže Slíže sa pochválil nádhernou novinkou
Známy hudobník našiel šťastie pri mladšej partnerke.
Svoje súkromie si poriadne stráži a nerozpráva ani o svojom vzťahu s partnerkou Emou, no tentokrát urobil výnimku. Peter Hrivňák alias Kuko z kapely Horkýže Slíže totiž prežíva nádherné životné obdobie a na sociálnej sieti sa prostredníctvom dvoch fotiek pochválil tou najkrajšou novinkou.
Neodradil ich ani vekový rozdiel
Kuko tvoril dlhé roky pár s manželkou Katkou, bývalou manažérkou kapely, s ktorou má aj dvoch synov – Huga a Vilka. O vzťahu spevák verejne nehovoril, o to väčším prekvapením preto bolo, keď vyšlo najavo, že pár sa rozvádza. „Ja sa nebudem vyjadrovať,“ uviedla v tom čase Katarína pre Nový Čas.
Po rozchode mu síce do reči príliš nebolo, no keď sa dal dokopy s mladšou partnerkou Emou, jeho život nabral nový smer. Zaľúbencov dokonca neodradil ani 24-ročný vekový rozdiel.
Sadlo na mňa šťastie
A hoci sa možno nájdu ľudia, ktorí hudobníkovi a jeho partnerke práve kvôli veku nefandia, zdá sa, že oni sú šťastní. Dôkazom toho sú aj spoločné fotografie na sociálnych sieťach, na ktorých je vidieť, že radi cestujú a trávia spolu čas.