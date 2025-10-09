FOTO: Sadlo na mňa šťastie. Kuko z Horkýže Slíže sa pochválil nádhernou novinkou - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
FOTO: Sadlo na mňa šťastie. Kuko z Horkýže Slíže sa pochválil nádhernou novinkou
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Kristýna Ruttkayová.

Celý jej život sa točil okolo toalety a nenávidela sa za to. Kika s vývodom sa dnes už jazvami nezaoberá

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 257 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

FOTO: Sadlo na mňa šťastie. Kuko z Horkýže Slíže sa pochválil nádhernou novinkou

Kuko bude otcom.
Kuko bude otcom. — Foto: Instagram @kukoslize

Známy hudobník našiel šťastie pri mladšej partnerke.

Svoje súkromie si poriadne stráži a nerozpráva ani o svojom vzťahu s partnerkou Emou, no tentokrát urobil výnimku. Peter Hrivňák alias Kuko z kapely Horkýže Slíže totiž prežíva nádherné životné obdobie a na sociálnej sieti sa prostredníctvom dvoch fotiek pochválil tou najkrajšou novinkou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kuko Horkýže Slíže (@kukoslize)

Neodradil ich ani vekový rozdiel

Kuko tvoril dlhé roky pár s manželkou Katkou, bývalou manažérkou kapely, s ktorou má aj dvoch synov – Huga a Vilka. O vzťahu spevák verejne nehovoril, o to väčším prekvapením preto bolo, keď vyšlo najavo, že pár sa rozvádza. „Ja sa nebudem vyjadrovať,“ uviedla v tom čase Katarína pre Nový Čas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kuko Horkýže Slíže (@kukoslize)

Po rozchode mu síce do reči príliš nebolo, no keď sa dal dokopy s mladšou partnerkou Emou, jeho život nabral nový smer. Zaľúbencov dokonca neodradil ani 24-ročný vekový rozdiel.

Sadlo na mňa šťastie

A hoci sa možno nájdu ľudia, ktorí hudobníkovi a jeho partnerke práve kvôli veku nefandia, zdá sa, že oni sú šťastní. Dôkazom toho sú aj spoločné fotografie na sociálnych sieťach, na ktorých je vidieť, že radi cestujú a trávia spolu čas.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.