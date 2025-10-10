Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu - Dobré noviny
Dobré noviny
Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu
Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Madelaine Petsch.
Madelaine Petsch. — Foto: Instagram/madelame, Promo fotografie k Riverdale - The CW Television Network

Vôbec netušila, čo ju u nás čaká.

Zamilovala si Bratislavu, očarila ju slovenská príroda a hoci mala spočiatku pred našou krajinou rešpekt, dnes priznáva, že prísť sem bolo jedno z jej najlepších rozhodnutí. Americká herečka Madelaine Petsch, známa najmä zo seriálu Riverdale, zavítala na Slovensko kvôli natáčaniu hororu Cudzinci. O tom, ako veľmi ju zaujalo naše hlavné mesto, hovorila už pred rokom, no až teraz prezradila ďalšie detaily z regiónov, ktoré ju na Slovensku doslova uchvátili.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Madelaine Petsch (@madelame)

Jej obľúbené miesto

Trilógia sa natáčala naraz, celý proces trval 52 dní a druhá kapitola sa do kín dostala len nedávno. Podľa portálu Bratislavak.sk zábery vznikali najmä v Stupave a v Lozorne a ťažiskom príbehu je život mladého páru, ktorý začal cestovať naprieč krajinou za lepším spoločným životom, ktorý sa však razom premení na nočnú moru.

„Úprimne, bola som dosť nervózna, keď mi tú rolu ponúkli. Pomyslela som si, že ma za dva týždne pošlú na štyri mesiace na Slovensko, nič o tom štáte neviem, nehovorím ich jazykom... A teraz? Je to moje najobľúbenejšie miesto, na ktorom som kedy natáčala,“ prekvapila známa umelkyňa v relácii The Kelly Clarkson Show.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Madelaine Petsch (@madelame)

Pýtala sa, kde to vlastne je

Hoci sa spočiatku bála a prvú noc dokonca preplakala, dnes je vďačná, že sa týmto neznámom nenechala odradiť. Nevedela, čo ju čaká, nepoznala nikoho z tímu a s väčšinou ľudí predtým nikdy nepracovala. Napriek tomu si na Slovensku našla svoje miesto a spomína naň s úsmevom. Počas natáčania totiž po prvý raz v živote zažila aj poriadnu dávku adrenalínu a domov si odniesla nezabudnuteľný príbeh.

