Lekárka Kristína prišla zo zahraničia do hladovej doliny: Chcem, aby sa pacienti cítili vypočutí
Začínala úplne od nuly, bez prevzatia kariet od iného lekára.
Zatiaľ čo mnohí mladí lekári odchádzajú po škole do zahraničia, Kristína Zacharová sa rozhodla ísť opačným smerom. Po rokoch štúdia a praxe v Českej republike sa vrátila do rodnej Revúcej, aby tu, v regióne často nazývanom hladová dolina, otvorila novú všeobecnú ambulanciu pre dospelých.
Začína od nuly
„Do Revúcej som sa vrátila kvôli rodine a možnosť pracovať pre kraj som vnímala ako znamenie. Je to pre mňa výzva, ale zároveň som aj rada, že medicínu môžem robiť tam, kde som vyrástla,“ uviedla lekárka v tlačovej správe.
Doktorka Zacharová vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a atestáciu úspešne dokončila v Českej republike koncom roka 2024. Hneď po nej sa obrátila na Rozvojovú agentúru Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) s otázkou, či by mohla pracovať práve v regióne, odkiaľ pochádza.
Kraj jej ponúkol plnú podporu – od administratívy cez vybavenie až po samotnú ambulanciu, do ktorej investoval 14-tisíc eur. Vďaka tomu mohla už v lete začať ordinovať a dnes má po dvoch mesiacoch takmer 400 pacientov.
„Začínala úplne od nuly, bez prevzatia kariet od iného lekára. Jej úspech ukazuje, že keď sa vytvoria podmienky, odborníci sa radi vrátia domov,“ uviedol Ondrej Lunter, predseda BBSK.