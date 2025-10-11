Známemu psychológovi stačí pár sledovať 15 minút: Toto je šesť vecí, ktoré signalizujú koniec manželstva
Máte pri partnerovi vysoký tlak a zvýšený tep? Aj to môže byť podľa odborníka jeden zo znakov, že váš vzťah nefunguje.
Vyše pol storočia skúma úspešné aj neúspešné manželstvá a s 94-percentnou presnosťou vie povedať, či manželstvo vydrží. Stačí podľa neho dvojicu pozorovať 15 minút. Svetovo uznávaný psychológ a manželský terapeut John Gottman dlhoročným skúmaním prišiel na šesť najčastejších dôvodov, prečo páry trpia a ich vzťah je odsúdený na zánik.
6. Zlý úvod debaty
Spomeňte si, ako najčastejšie začína vaša komunikácia s partnerom. Podľa Gottmana až v 96 percentách prípadoch diskusia končí tak, ako začala. Ak teda začínate debatu nevľúdne, vyčítavo, agresívne alebo pohŕdavo, nevyhnutne v negatívnom tóne aj skončí. „Štatistiky hovoria jasne – v 96 % prípadoch môžete predpovedať výsledok rozhovoru. A to len na základe prvých troch minút interakcie,“ hovorí Gottman, ktorý radí začínať rozhovory láskavo a s pochopením, bez výčitiek a obviňovania. Diskusia tak s veľkou pravdepodobnou skončí s pozitívnym výsledkom, a to aj v prípade, ak ide o háklivú tému.
5. Štyria jazdci
Gottman počas 50 rokov svojho výskumu v oblasti vzťahov a manželstva pomenoval tzv. štyroch jazdcov manželskej apokalypsy. Sú metaforou biblických jazdcov apokalypsy – smrť, vojna, mor i hlad a signalizujú koniec sveta. Štyria jazdci vo vzťahu zase signalizujú koniec v manželstve.
Prvým jazdcom je kritika, druhým pohŕdanie, tretím obrana a posledným je nespolupráca. Viac si o štyroch jazdcoch môžete prečítať v tomto článku:
Gottman upozorňuje najmä na prvého jazdca, kritiku, ktorý spúšťa všetkých ostatných. Psychológ rozlišuje medzi kritikou a sťažnosťami – sťažovanie sa na partnera je podľa neho normálne, no dôležitý je spôsob, ako tieto sťažnosti vyjadrujeme. Sťažnosť sa sústreďuje na konkrétne správanie, zatiaľ čo kritika útočí na charakter osoby.
Sťažnosť: „Keď prídem domov, cítim sa veľmi unavená a je pre mňa frustrujúce, keď vidím drez plný riadu. Mohol by si to upratať? Naozaj sa potrebujem vrátiť do čistého prostredia.“
Kritika: „Som unavená a teba to vôbec nezaujíma. Ten riad vždy necháš v dreze, lebo si lenivý, neohľaduplný a vôbec ti na mne nezáleží!“