Známemu psychológovi stačí pár sledovať 15 minút: Toto je šesť vecí, ktoré signalizujú koniec manželstva - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Známemu psychológovi stačí pár sledovať 15 minút: Toto je šesť vecí, ktoré signalizujú koniec manželstva
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 249 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Známemu psychológovi stačí pár sledovať 15 minút: Toto je šesť vecí, ktoré signalizujú koniec manželstva

John Gottman / Ilustračná fotografia
John Gottman / Ilustračná fotografia — Foto: Reprofoto YouTube/The Diary Of A CEO; Freepik

Máte pri partnerovi vysoký tlak a zvýšený tep? Aj to môže byť podľa odborníka jeden zo znakov, že váš vzťah nefunguje.

Vyše pol storočia skúma úspešné aj neúspešné manželstvá a s 94-percentnou presnosťou vie povedať, či manželstvo vydrží. Stačí podľa neho dvojicu pozorovať 15 minút. Svetovo uznávaný psychológ a manželský terapeut John Gottman dlhoročným skúmaním prišiel na šesť najčastejších dôvodov, prečo páry trpia a ich vzťah je odsúdený na zánik.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=10151941085170865&set=a.10150360345765865

6. Zlý úvod debaty

Spomeňte si, ako najčastejšie začína vaša komunikácia s partnerom. Podľa Gottmana až v 96 percentách prípadoch diskusia končí tak, ako začala. Ak teda začínate debatu nevľúdne, vyčítavo, agresívne alebo pohŕdavo, nevyhnutne v negatívnom tóne aj skončí. „Štatistiky hovoria jasne – v 96 % prípadoch môžete predpovedať výsledok rozhovoru. A to len na základe prvých troch minút interakcie,“ hovorí Gottman, ktorý radí začínať rozhovory láskavo a s pochopením, bez výčitiek a obviňovania. Diskusia tak s veľkou pravdepodobnou skončí s pozitívnym výsledkom, a to aj v prípade, ak ide o háklivú tému.

Foto: Freepik

5. Štyria jazdci

Gottman počas 50 rokov svojho výskumu v oblasti vzťahov a manželstva pomenoval tzv. štyroch jazdcov manželskej apokalypsy. Sú metaforou biblických jazdcov apokalypsy – smrť, vojna, mor i hlad a signalizujú koniec sveta. Štyria jazdci vo vzťahu zase signalizujú koniec v manželstve.

Prvým jazdcom je kritika, druhým pohŕdanie, tretím obrana a posledným je nespolupráca. Viac si o štyroch jazdcoch môžete prečítať v tomto článku:

Ilustračná fotografia / Psychológ John Gottman s manželkou Julie, s ktorou je 35 rokov.
Prečítajte si tiež: Štyri veci ničia každé manželstvo. Psychológ po 50 rokoch výskumu vie, ako zabrániť manželskej apokalypse

Gottman upozorňuje najmä na prvého jazdca, kritiku, ktorý spúšťa všetkých ostatných. Psychológ rozlišuje medzi kritikou a sťažnosťami – sťažovanie sa na partnera je podľa neho normálne, no dôležitý je spôsob, ako tieto sťažnosti vyjadrujeme. Sťažnosť sa sústreďuje na konkrétne správanie, zatiaľ čo kritika útočí na charakter osoby.

Sťažnosť: „Keď prídem domov, cítim sa veľmi unavená a je pre mňa frustrujúce, keď vidím drez plný riadu. Mohol by si to upratať? Naozaj sa potrebujem vrátiť do čistého prostredia.“

Kritika: „Som unavená a teba to vôbec nezaujíma. Ten riad vždy necháš v dreze, lebo si lenivý, neohľaduplný a vôbec ti na mne nezáleží!“

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.