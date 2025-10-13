Zvládli by ste dnes písomku z matematiky? Jednoduchý príklad dokáže potrápiť aj mnohých dospelákov
Na to, aby ste ho vyriešili, si musíte pamätať základné matematické pravidlá.
Pri spomínaní na školské časy by sa zrejme našla len hŕstka ľudí, ktorí by si znova s nadšením sadli k počítaniu príkladov z hodín matematiky. Napriek tomu občas neuškodí vrátiť sa v čase a otestovať svoje schopnosti. Niektoré príklady, ktorými sa školáci zaoberajú, totiž dajú zabrať aj dospelým – napríklad tento, ktorý na prvý pohľad pôsobí mimoriadne jednoducho.