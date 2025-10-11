Začínal ako rocker, no preslávil ho niečo iné. Uhádnete, kto je tento energický chlapček v kostýme šaša?
Svoju typickú energickosť vraj zdedil po starej mame.
Už kostým šaša z ranného detstva mohol napovedať, že chlapec z fotografie sa stane známym zabávačom. Svojím humorom a nápadmi rozveseľuje ľudí už viac ako 20 rokov a nechystá sa prestať. Mal krásne detstvo, veľa času trávil vonku a u starých rodičov a energickosť, ktorou je charakteristický, vraj zdedil po svojej babičke. Prvý raz verejne vystupoval už v troch rokoch, na základnej škole sa učil hrať na klavíri a neskôr na gymnáziu založil rockovú kapelu.