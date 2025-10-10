Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity - Dobré noviny
Dobré noviny
Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity
Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.
Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska. — Foto: Reprofoto/YouTube - TODAY

Najväčší milovníci topánok z Partizánskeho, paradoxne, nie sú na Slovensku.

Na českých a slovenských uliciach ich uvidíte len výnimočne, pritom tenisky z Partizánskeho si zamilovali aj tie najväčšie svetové celebrity. Slovenskú značku Novesta si obľúbil napríklad raper Kendrick Lamar či modelka Georgia May Jagger. Objavili sa aj na titulke prestížneho magazínu Rolling Stone a azda najväčším fanúšikom je herec Ryan Reynolds. Ten tenisky z Partizánskeho nosí už niekoľko rokov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Novesta sneakers (@novesta)

Na Slovensku sa zarobiť nedá

História Novesty siaha až do 30. rokov minulého storočia, keď obuvník Jan Antonín Baťa, nevlastný brat Tomáša Baťu, otvoril v Partizánskom novú továreň. Ústredný závod v Partizánskom bol kedysi najväčšou obuvníckou továrňou v bývalom Československu a vyrábal obuv s gumenou podrážkou, napríklad cvičky, pracovnú obuv, športovú obuv a gumáky do dažďa pre armádu.

Tomáš Baťa.
Prečítajte si tiež: Náš zákazník, náš pán: Baťa vytvoril obuv dostupnú pre všetkých. Pri podnikaní nikdy nemyslel len na seba

Po roku 1989 sa ale textilný a obuvnícky priemysel otriasol v základoch, pretože do Československa začal prichádzať lacný tovar a veľké továrne doma pomaly krachovali. Ani Novesta takému tlaku nedokázala čeliť a v roku 2007 musela ukončiť svoju výrobu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Novesta sneakers (@novesta)

Jedinečnej príležitosti sa chopila slovenská firma Vulkan, ktorá zainvestovala do dizajnu a do ucelenej kolekcie a stanovila si primeranú cenu. Dnes tieto tenisky vyhľadávajú trendsetteri po celom svete a paradoxne, do slovenských obchodov ide iba zopár kúskov. „Na Slovensku sa zarobiť nedá,“ povedal otvorene pre Hospodárske noviny o biznise s topánkami spolumajiteľ firmy Igor Grošaft.

Slovenské tenisky milujú v Japonsku

