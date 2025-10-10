Chce, aby ľudia vedeli, čo prežívajú. Tieto slávne ženy dodnes bojujú s akné a nehanbia sa za to
Ani známym osobnostiam sa nevyhýbajú problémy s pleťou.
„Som len človek... prežívame veľa vecí a myslím si, že je fajn, aby ľudia o tom vedeli,“ cituje jednu zo slávnych herečiek magazín Women's Health, keď príde reč na jej problémy s akné. Ak ste si mysleli, že po tínedžerskom veku z akné „vyrastiete“, mýlili ste sa.
Realita je totiž taká, že akné je stále veľmi bežné aj v dospelosti a podľa časopisu Journal of American Academy of Dermatology postihuje až 54 percent žien starších ako 25 rokov. Akné majú dokonca aj tie najkrajšie hviezdy, ktoré sme zvyknutí vidieť bezchybné na obálkach časopisov a červených kobercoch.
4. Mandy Moore
Mandy Moore mala ako tínedžerka skvelú pleť, no v dospelosti sa u nej objavilo akné. „Ľudia mi vždy veľmi chválili pleť,“ povedala pre People. „Ale o to traumatizujúcejšie bolo, keď som mala 22 alebo 23 rokov a z ničoho nič mi doslova cez noc začali vyrážať vyrážky,“ priznáva speváčka a herečka.
Mandy navštívila niekoľkých dermatológov a alergiológa, ale nič nepomohlo. „Bola som z toho naozaj rozčarovaná,“ uviedla umelkyňa, ktorej nakoniec pomohli rastlinné steroly.
3. Lili Reinhart
Hviezda seriálu Riverdale má cystické akné od svojich 12 rokov. „A odvtedy mi spôsobuje veľké problémy so sebavedomím,“ prezradila na sociálnej sieti. „Moje vyrážky ma nedefinujú. Každému, kto sa cíti za vyrážky v rozpakoch alebo zahanbený... Chápem vás,“ odkázala Lili Reinhart fanúšikom.