Šťastné kozy žijú dlhšie, v ich mlieku je viac živín. Farmári z Vlčieho Vrchu majú vzťah k zvieratám i pôde - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Šťastné kozy žijú dlhšie, v ich mlieku je viac živín. Farmári z Vlčieho Vrchu majú vzťah k zvieratám i pôde
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Kristýna Ruttkayová.

Celý jej život sa točil okolo toalety a nenávidela sa za to. Kika s vývodom sa dnes už jazvami nezaoberá

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 257 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Šťastné kozy žijú dlhšie, v ich mlieku je viac živín. Farmári z Vlčieho Vrchu majú vzťah k zvieratám i pôde

Bio produkty od zdravých kôz nie sú krokom vedľa. Na vašom stole by nemali chýbať.
Bio produkty od zdravých kôz nie sú krokom vedľa. Na vašom stole by nemali chýbať. — Foto: Krajina živá, Kozia farma Vlčí vrch

Kozie mlieko z panenskej prírody spod Karpát a ešte oveľa viac. Kozia Farma Vlčí vrch ponúka špičkovú kvalitu. 

Dnes už vieme, že kozie mlieko sa svojím zložením tukov a bielkovín podobá materskému mlieku. Podľa odborníkov je tiež ľahšie stráviteľnou alternatívou k tomu kravskému. Na Farme Vlčí vrch, v srdci Bielych Karpát, sa rodí produkt, ktorý spája šetrné spracovanie, voľný chov a výnimočnú stráviteľnosť. Prečítajte si, prečo je kozie mlieko z farmy nielen zdravšou voľbou, ale aj príbehom o rešpekte k prírode.

Návrat k prirodzenosti: Od pastvy až po mlieko na vašom stole

Pre koziu farmu prívlastok BIO neznamená len označenie na etikete. Zvieratá z farmy majú plnohodnotnú, výživnú potravu, veľa pohybu a prirodzený odchov mláďat. „Nerobíme žiadne zásahy ako odrohovanie, inseminácia, ukončovanie laktácie antibiotikami, umelý odchov mláďat. Neaplikujeme žiadne 'preventívne' liečivá. Krmivá, ktoré si nevieme dopestovať, kupujeme z ekologických fariem, ktoré máme v okolí," uvádzajú farmári z Karpát. 

Význam pastvy nepodceňujú. „Kvalitné mlieko z chránených lúk v našom okolí žiadna hala nenahradí. Voľne pasené kozy sa bežne dožívajú viac ako pätnásť rokov. V intenzívnych chovoch dojníc je priemerné dožitie zvieraťa menej ako tri laktácie," vysvetľujú rozdiely medzi chovom na pastvinách a chovom v halách. Uvádzajú, že všetky mláďatá vyrastajú so svojimi matkami až do obdobia, kedy sú schopné sa samostatne pásť, čo spravidla trvá 2 až 3 mesiace. Počas sezóny sú kozy rozdelené na 2 až 3 skupiny podľa potreby. „Plemenný cap je postupne zaraďovaný do jednotlivých skupín. Plemenníkov po dvoch rokoch obmieňame, aby nedochádzalo k príbuzenskému množeniu. Od začiatku sa u nás už vystriedali Mišo, Ferdo, Julo, Herman a Otík. Teraz je u nás Jonáš a Ondra z Údolí pod Modřínem," menuje web. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=122139238592194156&set=pcb.122139238724194156

A čo chémia?

Používajú iba prípravky proti parazitom, aj to iba v nevyhnutných prípadoch, napríklad v sezóne nadmerného výskytu kliešťov. Zvieratá majú nonstop na očiach, preto môžu prípadné problémy zachytiť včas. „Umožňujeme nám to odčervovať (proti vnútorným parazitom) individuálne. V praxi to znamená, že prípravok nikdy nedostane naraz viac ako 5 % stáda. Pre porovnanie - u oviec a kôz je bežné používať 2-3x ročne odčervovací prípravok pre komplet celé stádo, často prípravkami, ktoré zanechávájú reziduá v mlieku," ozrejmili, ako vyzerá bežná prax. 

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.