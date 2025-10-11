Urobte ju podľa babičkovského receptu a neoľutujete. Štrúdľa šéfkuchára Paulusa nádherne rozvonia celý dom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Urobte ju podľa babičkovského receptu a neoľutujete. Štrúdľa šéfkuchára Paulusa nádherne rozvonia celý dom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 247 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Urobte ju podľa babičkovského receptu a neoľutujete. Štrúdľa šéfkuchára Paulusa nádherne rozvonia celý dom

Roman Paulus / Štrúdľa.
Roman Paulus / Štrúdľa. — Foto: Instagram/romanpaulus.chef

Pred pečením nezabudnite cesto poprepichovať vidličkou, aby sa v rúre neroztrhlo.

Michelinská hviezda je podľa neho v gastronomickom svete niečo ako olympijská medaila, no nechce byť známy len tým, že sa mu ju kedysi podarilo získať. Šéfkuchár Roman Paulus patrí k špičke českých kuchárov. Žije v prítomnosti, nohami stojí pevne na zemi a okrem toho, že varí v práci, často stojí za sporákom aj doma.

Rokmi overený babičkovský recept

„Ušetríme tak veľa času a po jedle sa môžeme venovať iným dôležitým veciam a radostiam. Ak by som mal vyzdvihnúť jedno jedlo, najradšej varím rizoto. Je to rýchly pokrm z mála surovín a ak sa použijú tie správne a rizoto sa aj správne uvarí, je to geniálne jedlo,“ vysvetlil známy kuchár pre Lidové noviny.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa STATEK DOSTATEK (@dostatek._)

Rovnako zdatný je aj v pečení a svoje recepty pravidelne zdieľa s verejnosťou. Miluje tradičnú kuchyňu, no nebráni sa ani novým chutiam a pri klasických jedlách verí, že to, čo funguje už roky, netreba meniť.

Prečítajte si tiež: Piecť sa učila od babičky. Po vychýrenej jablkovej štrúdli Andrey Verešovej sa vždy len zapráši

„Pamätáte si tú nádhernú vôňu, ktorá sa šírila celým domom, keď ste na jeseň prišlo k babičke? Ja si ju vybavím vždy, keď pečiem túto skvelú štrúdľu. Recept mám, samozrejme, babičkovský a rád vám ho posuniem. Poďme ho spoločne vyskúšať,“ napísal Roman Paulus k svojmu príspevku na Instagrame.

Štrúdľa ako od babičky podľa šéfkuchára Paulusa:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.