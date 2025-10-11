Urobte ju podľa babičkovského receptu a neoľutujete. Štrúdľa šéfkuchára Paulusa nádherne rozvonia celý dom
Pred pečením nezabudnite cesto poprepichovať vidličkou, aby sa v rúre neroztrhlo.
Michelinská hviezda je podľa neho v gastronomickom svete niečo ako olympijská medaila, no nechce byť známy len tým, že sa mu ju kedysi podarilo získať. Šéfkuchár Roman Paulus patrí k špičke českých kuchárov. Žije v prítomnosti, nohami stojí pevne na zemi a okrem toho, že varí v práci, často stojí za sporákom aj doma.
Rokmi overený babičkovský recept
„Ušetríme tak veľa času a po jedle sa môžeme venovať iným dôležitým veciam a radostiam. Ak by som mal vyzdvihnúť jedno jedlo, najradšej varím rizoto. Je to rýchly pokrm z mála surovín a ak sa použijú tie správne a rizoto sa aj správne uvarí, je to geniálne jedlo,“ vysvetlil známy kuchár pre Lidové noviny.
Rovnako zdatný je aj v pečení a svoje recepty pravidelne zdieľa s verejnosťou. Miluje tradičnú kuchyňu, no nebráni sa ani novým chutiam a pri klasických jedlách verí, že to, čo funguje už roky, netreba meniť.
„Pamätáte si tú nádhernú vôňu, ktorá sa šírila celým domom, keď ste na jeseň prišlo k babičke? Ja si ju vybavím vždy, keď pečiem túto skvelú štrúdľu. Recept mám, samozrejme, babičkovský a rád vám ho posuniem. Poďme ho spoločne vyskúšať,“ napísal Roman Paulus k svojmu príspevku na Instagrame.