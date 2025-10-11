Mužov priťahovala ako magnet, no chýbali jej deti. Život seriálovej ježibaby z Arabely poznačila nehoda - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mužov priťahovala ako magnet, no chýbali jej deti. Život seriálovej ježibaby z Arabely poznačila nehoda
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 247 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mužov priťahovala ako magnet, no chýbali jej deti. Život seriálovej ježibaby z Arabely poznačila nehoda

— Foto: CSFD.cz, Česká televize (Obdarovaná) / CSFD.cz, Česká televize, Jitka Bylinská (Arabela)

Za úsmevom Luby Skořepovej sa skrýval príbeh, ktorý by nevymyslel ani filmový scenár.

Na obrazovke pôsobila kúzelne a nenahraditeľne – mnohí si ju dodnes pamätajú ako ježibabu z rozprávky Arabela či Aranku z legendárnych Chalupárov. Luba Skořepová strávila v pražskom Národnom divadle viac než šesťdesiat rokov, stvárnila vyše 160 postáv a patrila medzi najvýraznejšie osobnosti českej kinematografie.

Jej úsmev mal v sebe niečo, čo sa len ťažko opisuje – nehu aj rebéliu, pôvab aj silu. Publikum ju milovalo, muži ju obdivovali, ženy v nej videli symbol nezávislosti. Len málokto však tušil, aký život sa skrýval za touto charizmatickou tvárou. Luba Skořepová bola ženou, ktorá dokázala ľúbiť bez hraníc, žiť naplno a riskovať všetko – aj vlastné šťastie.

Posadnutá herectvom?

Už ako mladé dievča z Náchoda mala o svojom osude jasno. Nechcela byť obyčajná, nechcela nasledovať pravidlá. „Rodičia chceli, aby som sa vydala a mala deti alebo bola doktorkou. Ale ja som tým herectvom bola odmalička posadnutá. Dokonca som sa chcela utopiť v Metuji. Lenže tam bolo málo vody,“ spomínala v rozhovore pre český Deník.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/hvezdysoubyznysu/posts/pfbid02MkV1seK4YzbgZs47uMtEXBxzJtgBEZiK7ppqZN56Ex5aj1XWcmYL8MTGQyjiyJ3Hl

„Už odmala som sa chcela ukazovať. Prezliekať sa. Inak hovoriť. Robiť „tváre“. Vstupovať do iných postáv. Keď som povedala, že chcem byť herečkou, tak sa mi všetci posmievali a dospelí hovorili mojim rodičom, že divadlo je nevestinec. Že herečky musia byť po vôli režisérom,“ dodala.

Štúdium herectva si napokon vydupala pod podmienkou, že maturitu zvládne s vyznamenaním.  Zvládla ju – a dvere do sveta divadla sa jej otvorili dokorán.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/pavel.skarnitzl/posts/pfbid02CfKu5NCwK6WfwQQuqHowERNXunwDjdd7zswCDCho3AUd1oK9dg6zhhRPs6FWkztdl

Hovorilo sa, že keď vstúpila na javisko, všetko ostatné akoby zmĺklo. No keď sa opona zatiahla, zostávala sama – s vlastnými démonmi, túžbami a bolesťami, ktoré ju prenasledovali celý život.

Prečítajte si tiež: Vďaka jablku bol šťastný 50 rokov. Staručký profesor z Marečku, podejte mi pero prežil neobyčajný život

Život, ktorý poznačila nehoda

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.