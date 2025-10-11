Mužov priťahovala ako magnet, no chýbali jej deti. Život seriálovej ježibaby z Arabely poznačila nehoda
Za úsmevom Luby Skořepovej sa skrýval príbeh, ktorý by nevymyslel ani filmový scenár.
Na obrazovke pôsobila kúzelne a nenahraditeľne – mnohí si ju dodnes pamätajú ako ježibabu z rozprávky Arabela či Aranku z legendárnych Chalupárov. Luba Skořepová strávila v pražskom Národnom divadle viac než šesťdesiat rokov, stvárnila vyše 160 postáv a patrila medzi najvýraznejšie osobnosti českej kinematografie.
Jej úsmev mal v sebe niečo, čo sa len ťažko opisuje – nehu aj rebéliu, pôvab aj silu. Publikum ju milovalo, muži ju obdivovali, ženy v nej videli symbol nezávislosti. Len málokto však tušil, aký život sa skrýval za touto charizmatickou tvárou. Luba Skořepová bola ženou, ktorá dokázala ľúbiť bez hraníc, žiť naplno a riskovať všetko – aj vlastné šťastie.
Posadnutá herectvom?
Už ako mladé dievča z Náchoda mala o svojom osude jasno. Nechcela byť obyčajná, nechcela nasledovať pravidlá. „Rodičia chceli, aby som sa vydala a mala deti alebo bola doktorkou. Ale ja som tým herectvom bola odmalička posadnutá. Dokonca som sa chcela utopiť v Metuji. Lenže tam bolo málo vody,“ spomínala v rozhovore pre český Deník.
„Už odmala som sa chcela ukazovať. Prezliekať sa. Inak hovoriť. Robiť „tváre“. Vstupovať do iných postáv. Keď som povedala, že chcem byť herečkou, tak sa mi všetci posmievali a dospelí hovorili mojim rodičom, že divadlo je nevestinec. Že herečky musia byť po vôli režisérom,“ dodala.
Štúdium herectva si napokon vydupala pod podmienkou, že maturitu zvládne s vyznamenaním. Zvládla ju – a dvere do sveta divadla sa jej otvorili dokorán.
Hovorilo sa, že keď vstúpila na javisko, všetko ostatné akoby zmĺklo. No keď sa opona zatiahla, zostávala sama – s vlastnými démonmi, túžbami a bolesťami, ktoré ju prenasledovali celý život.