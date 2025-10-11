Dievča, to nemá budúcnosť, varoval ju otec. Martinu od Karla Gotta odohnal až nemecký bulvár - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dievča, to nemá budúcnosť, varoval ju otec. Martinu od Karla Gotta odohnal až nemecký bulvár
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 247 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Dievča, to nemá budúcnosť, varoval ju otec. Martinu od Karla Gotta odohnal až nemecký bulvár

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou
Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou — Foto: Facebook - Karel Gott

Po ich rozchode išla rovno za pápežom.

„Karel bol v každom ohľade najmenej o dve triedy nad všetkými mužmi,“ vraví Martina Formanová, vdova po Milošovi Formanovi, ktorá dlhé roky tvorila pár s legendárnym Karlom Gottom. Maestro, idol tisícov fanúšičiek, sa však pri žiadnej žene nechcel usadiť – vášeň a sloboda boli pre neho dôležitejšie než rodinný život. S Martinou sa im takmer podarilo vytvoriť pevný vzťah, dokonca sa spolu pokúšali o bábätko. Ich lásku však prekazila veľká kauza v nemeckom bulvári. Vtedy ani netušili, že za ňu raz budú vďační.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2206568729496659&set=gm.975435073333602&idorvanity=304372067106576

Učiteľka lásky

Karel Gott mal 19 rokov, keď prišiel o panenstvo a otvorene hovoril o tom, že sa to stalo s partnerkou, ktorá bola od neho o deväť rokov staršia – speváčkou Olgou Svobodovou. „Mám pocit, že žena, s ktorou sa prvýkrát pomilujem, musí mať o pár rokov viac. Chcem takú, ktorá ma povedie,“ vravel vraj svojmu priateľovi Eduardovi Parmovi a prezradil mu aj to, že sa do svojej učiteľky lásky zamiloval a chcel si ju zobrať za ženu.

Prečítajte si tiež: Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

„Bol som naivný, ale tak to vtedy chodilo, každý si myslel, že si vezme tú prvú. Až neskôr som zistil, že je viac žien a každá je iná. Prišla tretia, štvrtá, ďalšie a ďalšie, pochopil som, aké krásne a vzrušujúce je ochutnávať,“ vravel Gott podľa Blesku. Láska k prvej žene rýchlo prešla a on sa naplno pustil do skúmania neprebádaného. S niektorými ženami si rozumel viac než s inými, vždy ho však odradili v momente, keď sa chceli usadiť a založiť rodinu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1318441042985287&set=pb.100044582102747.-2207520000&type=3

Iný ako ostatní

Na to rozhodne nebol pripravený. Práve preto udržiaval dlhodobý kontakt len s tými, ktoré si na nič nenárokovali a brali ho takého, aký bol. Jednou z nich bola Katka, s ktorou od roku 1969 dlhé roky udržiaval vzťah. Raz zazvonila u Gottových krásna a na tú dobu veľmi moderná dievčina a povedala len: „Obdivujem vás, ako spievate, a rada by som sa s vami zoznámila.“

Prečítajte si tiež: Karel Gott sa s Katkou tajne stretával 12 rokov. O prvej láske, ktorá zomrela na rakovinu, mlčal celé roky

Karel Gott sa ale nechcel usadiť a jedinú výnimku v mladosti urobil pri Martine Zbořilovej, s ktorou randil sedem rokov a ich vzťah ukončil až nemecký bulvár.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.