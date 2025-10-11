Dievča, to nemá budúcnosť, varoval ju otec. Martinu od Karla Gotta odohnal až nemecký bulvár
Po ich rozchode išla rovno za pápežom.
„Karel bol v každom ohľade najmenej o dve triedy nad všetkými mužmi,“ vraví Martina Formanová, vdova po Milošovi Formanovi, ktorá dlhé roky tvorila pár s legendárnym Karlom Gottom. Maestro, idol tisícov fanúšičiek, sa však pri žiadnej žene nechcel usadiť – vášeň a sloboda boli pre neho dôležitejšie než rodinný život. S Martinou sa im takmer podarilo vytvoriť pevný vzťah, dokonca sa spolu pokúšali o bábätko. Ich lásku však prekazila veľká kauza v nemeckom bulvári. Vtedy ani netušili, že za ňu raz budú vďační.
Učiteľka lásky
Karel Gott mal 19 rokov, keď prišiel o panenstvo a otvorene hovoril o tom, že sa to stalo s partnerkou, ktorá bola od neho o deväť rokov staršia – speváčkou Olgou Svobodovou. „Mám pocit, že žena, s ktorou sa prvýkrát pomilujem, musí mať o pár rokov viac. Chcem takú, ktorá ma povedie,“ vravel vraj svojmu priateľovi Eduardovi Parmovi a prezradil mu aj to, že sa do svojej učiteľky lásky zamiloval a chcel si ju zobrať za ženu.
„Bol som naivný, ale tak to vtedy chodilo, každý si myslel, že si vezme tú prvú. Až neskôr som zistil, že je viac žien a každá je iná. Prišla tretia, štvrtá, ďalšie a ďalšie, pochopil som, aké krásne a vzrušujúce je ochutnávať,“ vravel Gott podľa Blesku. Láska k prvej žene rýchlo prešla a on sa naplno pustil do skúmania neprebádaného. S niektorými ženami si rozumel viac než s inými, vždy ho však odradili v momente, keď sa chceli usadiť a založiť rodinu.
Iný ako ostatní
Na to rozhodne nebol pripravený. Práve preto udržiaval dlhodobý kontakt len s tými, ktoré si na nič nenárokovali a brali ho takého, aký bol. Jednou z nich bola Katka, s ktorou od roku 1969 dlhé roky udržiaval vzťah. Raz zazvonila u Gottových krásna a na tú dobu veľmi moderná dievčina a povedala len: „Obdivujem vás, ako spievate, a rada by som sa s vami zoznámila.“
Karel Gott sa ale nechcel usadiť a jedinú výnimku v mladosti urobil pri Martine Zbořilovej, s ktorou randil sedem rokov a ich vzťah ukončil až nemecký bulvár.