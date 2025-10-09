Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. Títo slávni ľudia hovoria viac ako jednou rečou
Hovoriť viac ako jedným jazykom je pôsobivé, ale niektoré celebrity sa ich naučili dokonca až päť.
Či už je to Mila Kunis, ktorá odpovie reportérovi v ruštine, alebo Bradley Cooper žartujúci vo francúzštine, niektoré celebrity sú známe svojím talentom na jazyky. A potom sú tu takí, ktorí držia svoje znalosti viacerých jazykov relatívne pod pokrievkou. Niektoré z nich si osvojili inú reč kvôli kultúrnemu zázemiu, zatiaľ čo ďalší sa v tom zdokonaľovali len z fascinácie. O týchto piatich slávnych ľuďoch ste možno nevedeli, že plynule hovoria viacerými jazykmi.
5. Natalie Portman
Oscarová herečka je absolventkou Harvardu, ktorá dvakrát publikovala vo vedeckých časopisoch, no mnohí možno nevedia, že plynule ovláda až šesť jazykov. Natalie Portman s izraelsko-americkým pôvodom sa odmalička učila hebrejčinu a angličtinu, pričom potom sa naučila ďalšie jazyky ako francúzštinu, japončinu, nemčinu a španielčinu. „Učenie je krásne. Španielčina je jedným z najužitočnejších jazykov na svete. Zamilovala som sa do jej kultúry, jazyka a životného štýlu,“ povedala pre agentúru America Reads Spanish.
4. Gwyneth Paltrow
V rozhovore pre Associated Press v minulosti hovorila herečka o tom, ako sa zamilovala do španielčiny ako tínedžerka na výmennom pobyte. Odvtedy ňou hovorí plynule a Španielsko sa usilovala navštíviť aspoň raz za rok. V rozhovore pre Dulce Osuna oscarová herečka prezradila, že so svojimi deťmi hovorí po španielsky a najala si opatrovateľku, ktorá by sa s nimi tiež rozprávala po španielsky. Okrem toho sa spolu so svojou rodinou naučila francúzštinu, povedala pre The Sun jej matka, herečka Blythe Danner.
3. Shakira
Speváčka sa narodila v Kolumbii a jej rodným jazykom je španielčina. Ako prezradila Gloria Estefan, spolu s vtedajším manažérom Shakiry sa jej pomohli naučiť sa angličtinu. Odvtedy si obľúbená umelkyňa osvojila aj ďalšie jazyky, ako sú portugalčina, taliančina, francúzština, katalánčina a dokonca aj arabčina.