Vďaka jednej vete má s dcérou výnimočné puto. Herec Matthew McConaughey zdieľal tajomstvo svojej výchovy
Nie je to len herec, ale aj otec s veľkým srdcom.
Niektorí rodičia sa svojich detí denne pýtajú, či majú hotové úlohy alebo čo bude na večeru. Herec Matthew McConaughey však každý deň začína úplne inak – otázkou, ktorá mu pomáha lepšie pochopiť svet svojej dospievajúcej dcéry.
Otec, ktorý vie počúvať
Hollywoodska hviezda známa z filmov ako Interstellar či Svadby podľa Mary pôsobí na obrazovke často ako drsňák. V súkromí je však Matthew McConaughey predovšetkým milujúcim otcom troch detí – 17-ročného Leviho, 15-ročnej Vidy a 12-ročného Livingstona. So svojou manželkou, brazílskou modelkou Camilou Alvesovou, žijú pokojný rodinný život v texaskom Austine, ďaleko od svetiel reflektorov.
Práve jeho prístup k výchove inšpiruje mnohých rodičov po celom svete. Počas rozhovoru s herečkou Drew Barrymore prezradil, že namiesto bežnej otázky „Ako sa máš?“ sa svojej dcéry pýta niečo celkom iné. „Hovorím jej – aké je to byť dnes tínedžerom?“ vysvetlil McConaughey v relácii The Drew Barrymore Show.
Verí, že rodičovstvo nestojí len na pravidlách a usmerňovaní, ale najmä na porozumení. „Niekedy stačí jedna jednoduchá otázka, aby sme deťom ukázali, že ich svet je pre nás dôležitý,“ vysvetlil ďalej v rozhovore.
Podľa neho ide o jednoduchú, no hlbokú otázku, ktorá otvára dvere k úprimným rozhovorom. „Musel som sa v niektorých veciach naučiť byť menej otcom a viac poslucháčom. Keď prestanem hodnotiť a len načúvam, deti sa rozrozprávajú,“ dodal držiteľ Oscara.