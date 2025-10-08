Vďaka jednej vete má s dcérou výnimočné puto. Herec Matthew McConaughey zdieľal tajomstvo svojej výchovy - Dobré noviny
Vďaka jednej vete má s dcérou výnimočné puto. Herec Matthew McConaughey zdieľal tajomstvo svojej výchovy
Vďaka jednej vete má s dcérou výnimočné puto. Herec Matthew McConaughey zdieľal tajomstvo svojej výchovy

— Foto: Instagram @officiallymcconaughey

Nie je to len herec, ale aj otec s veľkým srdcom.

Niektorí rodičia sa svojich detí denne pýtajú, či majú hotové úlohy alebo čo bude na večeru. Herec Matthew McConaughey však každý deň začína úplne inak  otázkou, ktorá mu pomáha lepšie pochopiť svet svojej dospievajúcej dcéry.

Otec, ktorý vie počúvať

Hollywoodska hviezda známa z filmov ako Interstellar či Svadby podľa Mary pôsobí na obrazovke často ako drsňák. V súkromí je však Matthew McConaughey predovšetkým milujúcim otcom troch detí – 17-ročného Leviho, 15-ročnej Vidy a 12-ročného Livingstona. So svojou manželkou, brazílskou modelkou Camilou Alvesovou, žijú pokojný rodinný život v texaskom Austine, ďaleko od svetiel reflektorov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Camila Alves McConaughey (@camilamcconaughey)

Práve jeho prístup k výchove inšpiruje mnohých rodičov po celom svete. Počas rozhovoru s herečkou Drew Barrymore prezradil, že namiesto bežnej otázky „Ako sa máš?“ sa svojej dcéry pýta niečo celkom iné. „Hovorím jej – aké je to byť dnes tínedžerom?“ vysvetlil McConaughey v relácii The Drew Barrymore Show.

Verí, že rodičovstvo nestojí len na pravidlách a usmerňovaní, ale najmä na porozumení. „Niekedy stačí jedna jednoduchá otázka, aby sme deťom ukázali, že ich svet je pre nás dôležitý,“ vysvetlil ďalej v rozhovore.

Podľa neho ide o jednoduchú, no hlbokú otázku, ktorá otvára dvere k úprimným rozhovorom. „Musel som sa v niektorých veciach naučiť byť menej otcom a viac poslucháčom. Keď prestanem hodnotiť a len načúvam, deti sa rozrozprávajú,“ dodal držiteľ Oscara.

Vida, ďakujem, že si

