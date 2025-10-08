V činkárni iba skákal cez švihadlo a spieval Duchoňa. Nad známym Slovákom otec iba zalamoval rukami
Čo z toho decka raz bude, pýtal sa jeho otec.
Otec chlapca z fotografie bol kulturista a syna odmalička viedol k typicky chlapčenským aktivitám. Chcel, aby cvičil a hral futbal, no jeho to začalo baviť až oveľa neskôr. Ako malý bol v spoločnosti chlapcov skôr utiahnutý, takmer vôbec sa nehrával s autíčkami a oveľa pohodlnejšie sa cítil medzi dievčatami.
Keď vyšiel von z pieskoviska, okamžite si naslinenou rukou utieral topánky a hoci sa iné deti vôbec nezaujímali o to, ako voňajú, on na seba neustále striekal deodoranty a parfumy, ktoré doma našiel.