V činkárni iba skákal cez švihadlo a spieval Duchoňa. Nad známym Slovákom otec iba zalamoval rukami
V činkárni iba skákal cez švihadlo a spieval Duchoňa. Nad známym Slovákom otec iba zalamoval rukami
V činkárni iba skákal cez švihadlo a spieval Duchoňa. Nad známym Slovákom otec iba zalamoval rukami

Hádanka. — Foto: Instagram/V.H.

Čo z toho decka raz bude, pýtal sa jeho otec.

Otec chlapca z fotografie bol kulturista a syna odmalička viedol k typicky chlapčenským aktivitám. Chcel, aby cvičil a hral futbal, no jeho to začalo baviť až oveľa neskôr. Ako malý bol v spoločnosti chlapcov skôr utiahnutý, takmer vôbec sa nehrával s autíčkami a oveľa pohodlnejšie sa cítil medzi dievčatami.

Keď vyšiel von z pieskoviska, okamžite si naslinenou rukou utieral topánky a hoci sa iné deti vôbec nezaujímali o to, ako voňajú, on na seba neustále striekal deodoranty a parfumy, ktoré doma našiel.

Spoznávate chlapca na fotografii?

Hádanka. Foto: Instagram/V.H.

