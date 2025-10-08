VIDEO: V poľskej verzii Let’s Dance hviezdi prvý ženský pár. Ich magnetická energia umlčí aj hejterov
Som žena a ja rozhodujem o tom, čo je pre mňa ženské, hovorí olympionička.
„Taký úžasný zážitok som nečakala. Obe ste neuveriteľné,“ píšu na sociálne siete prekvapení fanúšikovia poľskej verzie Let’s Dance (Taniec z gwiazdami), do ktorej obsadili queer olympioničku Katarzynu Zillmannovú. V obľúbenej súťaží jej ako tanečnú partnerku priradili profesionálnu tanečníku Janju Lesarovú, a tak sa stali prvým ženským tanečným párom v histórii poľskej šou. Hoci účasť čisto ženského páru vzbudila pozornosť, Katarzyna posiela ľuďom veľmi silné odkazy.
Autentická a magnetická
Katarzyna Zillmanová je jednou z najúspešnejších poľských veslárok – je olympijská vicemajsterka, majsterka sveta i Európy a o svojej účasti v tanečnou šou hovorila od začiatku s nadšením. „Budeme prvými ženami, ktoré zatancujú spolu v poľskej edícii! Chceme ukázať energiu, ktorá prúdi medzi dvoma ženami,“ vysvetlila športovkyňa a jej tanečná partnerka sa k tomu postavila čelom. „Nikdy by ma nenapadlo, že budem tancovať s ženou. Mám rada takéto výzvy,“ uviedla Lesarová.
Už v prvom kole predviedla dvojica číslo, z ktorého boli porotcovia unesení. „Kasia, jednoducho si dnes rozbila systém. Si neuveriteľne autentická a magnetická,“ pochválili športovkyňu, najmä jej techniky a schopnosť preniesť emócie na divákov. Pár získal v prvom kole štyri deviatky, čím absolútne zvalcovali konkurenciu.
Čo je ženské
Diváci sa na sociálnych sieťach zhodujú, že Katarzyna doniesla na parket neopakovateľnú energiu, ktorou vraj umlčí aj hejterov.