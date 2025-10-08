VIDEO: V poľskej verzii Let’s Dance hviezdi prvý ženský pár. Ich magnetická energia umlčí aj hejterov  - Dobré noviny
Dobré noviny
VIDEO: V poľskej verzii Let’s Dance hviezdi prvý ženský pár. Ich magnetická energia umlčí aj hejterov 
VIDEO: V poľskej verzii Let’s Dance hviezdi prvý ženský pár. Ich magnetická energia umlčí aj hejterov 

— Foto: Promo fotografie Taniec z gwiazdami

Som žena a ja rozhodujem o tom, čo je pre mňa ženské, hovorí olympionička.

„Taký úžasný zážitok som nečakala. Obe ste neuveriteľné,“ píšu na sociálne siete prekvapení fanúšikovia poľskej verzie Let’s Dance (Taniec z gwiazdami), do ktorej obsadili queer olympioničku Katarzynu Zillmannovú. V obľúbenej súťaží jej ako tanečnú partnerku priradili profesionálnu tanečníku Janju Lesarovú, a tak sa stali prvým ženským tanečným párom v histórii poľskej šou. Hoci účasť čisto ženského páru vzbudila pozornosť, Katarzyna posiela ľuďom veľmi silné odkazy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kasia Zillmann (@kzillmann)

Autentická a magnetická

Katarzyna Zillmanová je jednou z najúspešnejších poľských veslárok – je olympijská vicemajsterka, majsterka sveta i Európy a o svojej účasti v tanečnou šou hovorila od začiatku s nadšením. „Budeme prvými ženami, ktoré zatancujú spolu v poľskej edícii! Chceme ukázať energiu, ktorá prúdi medzi dvoma ženami,“ vysvetlila športovkyňa a jej tanečná partnerka sa k tomu postavila čelom. „Nikdy by ma nenapadlo, že budem tancovať s ženou. Mám rada takéto výzvy,“ uviedla Lesarová.

Nechápem, ako v 21. storočí môžeme byť stále tak necitliví a zaostalí, vraví Tomáš Maštalír.
Prečítajte si tiež: Nechcú vaše peniaze, nechcú vaše jedlo. Tomáš Maštalír vysvetľuje ľuďom, prečo ich LGBTI+ komunita neohrozuje

Už v prvom kole predviedla dvojica číslo, z ktorého boli porotcovia unesení. „Kasia, jednoducho si dnes rozbila systém. Si neuveriteľne autentická a magnetická,“ pochválili športovkyňu, najmä jej techniky a schopnosť preniesť emócie na divákov. Pár získal v prvom kole štyri deviatky, čím absolútne zvalcovali konkurenciu.

Čo je ženské

Diváci sa na sociálnych sieťach zhodujú, že Katarzyna doniesla na parket neopakovateľnú energiu, ktorou vraj umlčí aj hejterov.

