Mamička bojuje s rakovinou, syn potrebuje drahé terapie. Pomôžme rodine, ktorá bojuje na viacerých frontoch
Mamička bojuje s rakovinou, syn potrebuje drahé terapie. Pomôžme rodine, ktorá bojuje na viacerých frontoch

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Spolu im môžeme dať nádej.

Život niekedy dokáže preveriť silu človeka až do krajnosti. Angelika by o tom vedela rozprávať. Je maminkou dvoch malých detí – staršieho štvorročného a mladšieho, ešte len dvojročného chlapčeka. Napriek svojej vlastnej chorobe a každodenným ťažkostiam robí všetko, čo je v jej silách, aby dala svojim deťom šancu na plnohodnotný život.

Synček potrebuje odbornú pomoc, rodina už nevládze

U staršieho syna sa už od raného detstva prejavovali problémy so správaním, citlivosť na dotyky a ťažkosti s kontaktom s okolím. Dlhé mesiace chodila Angelika za pediatričkou s prosbou o pomoc, no odpoveď znela stále rovnako: „Počkáme, uvidíme.“ Čakanie však trvalo pridlho.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Nakoniec sa dostali k psychologičke, ktorá potvrdila, že chlapček vykazuje známky stredného autizmu. Hoci definitívna diagnóza sa určí až po testoch o rok, odborníci odporučili okamžite začať s terapiami – aby sa dieťa mohlo rozvíjať a zlepšiť svoju komunikáciu.

Problém je, že všetky sedenia sú súkromne hradené a rodina na ne musí dochádzať z Medzeva do Košíc. Každá terapia stojí 30 eur, a je potrebné ju absolvovať každý týždeň.

Mamička bojuje s rakovinou, otec s neistotou v práci

