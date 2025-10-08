Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom - Dobré noviny
Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom
Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.
Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom. — Foto: Instagram jan_dobrik

Keď si známy herec vypočul správu, že jeho syn bojuje s leukémiou, zrútil sa mu svet.

„Toto bol najlepší deň," opakoval každý večer šťastný Timko. Syn Jána Dobríka a Lenky sa po desiatkach dní vrátil z nemocnice, kde vybojoval bitku, ktorú by žiadne dieťa nemalo bojovať. Mal totiž leukémiu. Jeho diagnóza úplne zmenila život dovtedy šťastnej hereckej rodiny. Ján Dobrík sa so synom ocitol sám na onkológii, kde s ním strávil neuveriteľných 43 dní, na ktoré nikdy nezabudne. Ako hovorí v podcaste Čo nás spája, otázkou „Prečo?" sa netrápil, dôležité boli odrazu úplne iné veci. 

Svojho syna považuje za najväčšieho hrdinu a obdivuje jeho lásku k životu aj čistotu duše. Keď obľúbený herec hovoril o najťažších a najkrajších chvíľach života svojej rodiny, neudržal slzy a podobne na tom bola aj moderátorka. Ich príbeh sa končí štastne, Timko sa vyliečil, je v remisii, chodí do školy a môže si dovoliť aj dovtedy úplne nevídanú vec - byť s kamarátmi a spolužiakmi v interiéri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ženy nebalil

Ján Dobrík je rodákom z Banskej Bystrice. V hlavnom meste absolvoval Vysokú školu múzických umení a hneď po jej skončení dostal angažmán v Mestskom divadle v Žiline. Popularitu si však získal aj na televíznych obrazovkách, keď sa objavil v seriáloch Panelák, Druhý dych či Divoké kone.

Ján Dobrík prehovoril o synovi Timotejovi, ktorý statočne bojuje so zákernou chorobou.
Prečítajte si tiež: Po mesiacoch strachu u nich zavládla nádej. Ján Dobrík prehovoril o synčekovi, ktorý bojuje s leukémiou

Hercovi sa však nedarilo len v pracovnej oblasti, ale úspech mal aj v láske. Svoju prvú vážnu partnerku spoznal Ján Dobrík ešte počas štúdia na vysokej škole.

Ako však sám kedysi prezradil v rozhovore pre Plus Jeden Deň, nikdy nepatril k lámačom ženských sŕdc. Práve naopak, skôr hľadal tú jedinú pravú. „Určite nie som typ baliča, nikdy mi to nebolo vlastné,“ priznal dávnejšie. Herečka Réka Derzsi bola jeho spolužiačkou a pár tvorili niekoľko rokov.

Prečítajte si tiež: Onkológia sa stala ich druhým domovom. Herec Ján Dobrík v neľahkých časoch pristúpil k dojímavému gestu

Ich cesty sa však napokon rozišli a jeho životnou láskou sa stala Banskobystričanka Lenka, ktorú poznal už roky. Zoznámili sa ešte na strednej škole a v roku 2015 si potom na tajnej svadbe povedali svoje áno.

Koniec bezstarostného rodinného života

