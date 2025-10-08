Celý jej život sa točil okolo toalety a nenávidela sa za to. Kika s vývodom sa dnes už jazvami nezaoberá - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Celý jej život sa točil okolo toalety a nenávidela sa za to. Kika s vývodom sa dnes už jazvami nezaoberá
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Monika Absolonová prekonala náročné časy a dnes sa znova usmieva.

Z najlepšieho chlapa sa vykľul klamár, ktorý dlhoval milióny. Monika Absolonová už na spasiteľa nečaká

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

SLEDUJE NÁS 207 270 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Celý jej život sa točil okolo toalety a nenávidela sa za to. Kika s vývodom sa dnes už jazvami nezaoberá

Kristýna Ruttkayová.
Kristýna Ruttkayová. — Foto: Instagram/ruttkayova_stomiesteve

Tým, že si z toho ja už nič nerobím, môžem inšpirovať ľudí, aby to tiež brali s nadhľadom, hovorí o živote so stómiou.

Keď sa narodila, museli ju okamžite previezť do inej nemocnice, kde absolvovala svoju prvú operáciu. Na svet totiž prišla, laicky povedané, bez konečníka, o čom lekári vopred netušili. Museli jej urobiť vývod tenkého aj hrubého čreva, nasledovali ďalšie operácie a život malého dievčatka sa tak už pod prvého nádychu úplne líšil od života jej rovesníkov. Kristýna Ruttkayová sa tým však nenechala zlomiť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kristýna a Steve🌸 (@ruttkayova_stomiesteve)

V škole bola na všetko sama

„Na svoje detstvo spomínam veľmi rada aj nerada. Záleží na tom, z akého uhla pohľadu sa na to pozerám. Dala by som čokoľvek za to, aby som aspoň na chvíľu mohla opäť žiť vo veľkom dome so záhradou plnou zvierat a vidieť opäť starých rodičov a pradeda. Nikdy by som sa však nechcela vrátiť do zdravotného stavu, v ktorom som vtedy bola,“ priznala mladá Češka pre Emefku.

Nikdy nechodila do škôlky a keď nastúpila do prvej triedy, mala problém zapadnúť do zabehnutého kolektívu. O svojich ťažkostiach sa so spolužiakmi nerozprávala, nebola v škole v prírode, nechodila na školské výlety a mama ju musela kvôli nečakaným problémom niekoľkokrát vyzdvihnúť aj z jednodňových exkurzií.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kristýna a Steve🌸 (@ruttkayova_stomiesteve)

Nevzdala sa a dnes žiari

„Celý život som si držala pri tele len pár najbližších a viac som nikdy nepotrebovala, ale nebudem klamať, malému dieťaťu to občas nebolo jedno. Stredná škola? O tom radšej inokedy alebo prinajlepšom nikdy. Len pár slov k tomu – v treťom ročníku som po niekoľkých pokusoch o samovraždu a po sebapoškodzovaní prestúpila na inú školu,“ otvorila sa Kristýna v príspevku na Instagrame.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.