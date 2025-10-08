Celý jej život sa točil okolo toalety a nenávidela sa za to. Kika s vývodom sa dnes už jazvami nezaoberá
Tým, že si z toho ja už nič nerobím, môžem inšpirovať ľudí, aby to tiež brali s nadhľadom, hovorí o živote so stómiou.
Keď sa narodila, museli ju okamžite previezť do inej nemocnice, kde absolvovala svoju prvú operáciu. Na svet totiž prišla, laicky povedané, bez konečníka, o čom lekári vopred netušili. Museli jej urobiť vývod tenkého aj hrubého čreva, nasledovali ďalšie operácie a život malého dievčatka sa tak už pod prvého nádychu úplne líšil od života jej rovesníkov. Kristýna Ruttkayová sa tým však nenechala zlomiť.
V škole bola na všetko sama
„Na svoje detstvo spomínam veľmi rada aj nerada. Záleží na tom, z akého uhla pohľadu sa na to pozerám. Dala by som čokoľvek za to, aby som aspoň na chvíľu mohla opäť žiť vo veľkom dome so záhradou plnou zvierat a vidieť opäť starých rodičov a pradeda. Nikdy by som sa však nechcela vrátiť do zdravotného stavu, v ktorom som vtedy bola,“ priznala mladá Češka pre Emefku.
Nikdy nechodila do škôlky a keď nastúpila do prvej triedy, mala problém zapadnúť do zabehnutého kolektívu. O svojich ťažkostiach sa so spolužiakmi nerozprávala, nebola v škole v prírode, nechodila na školské výlety a mama ju musela kvôli nečakaným problémom niekoľkokrát vyzdvihnúť aj z jednodňových exkurzií.
Nevzdala sa a dnes žiari
„Celý život som si držala pri tele len pár najbližších a viac som nikdy nepotrebovala, ale nebudem klamať, malému dieťaťu to občas nebolo jedno. Stredná škola? O tom radšej inokedy alebo prinajlepšom nikdy. Len pár slov k tomu – v treťom ročníku som po niekoľkých pokusoch o samovraždu a po sebapoškodzovaní prestúpila na inú školu,“ otvorila sa Kristýna v príspevku na Instagrame.