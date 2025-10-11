Toto je šesť najväčších klamstiev, ktoré hovoríme lekárom. Číslo jeden robí väčšina pacientov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Toto je šesť najväčších klamstiev, ktoré hovoríme lekárom. Číslo jeden robí väčšina pacientov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Madelaine Petsch.

Medvede a horor v opustenej nemocnici. Americká herečka zažila na Slovensku dobrodružstvo, zamilovala si to tu

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 249 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Toto je šesť najväčších klamstiev, ktoré hovoríme lekárom. Číslo jeden robí väčšina pacientov

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: Gemini/Dobré noviny

Otvorená komunikácia ušetrí stres aj zbytočné komplikácie.

Ak ste ako väčšina ľudí, pravdepodobne ste už niekedy na lekárskej prehliadke „prikrášlili pravdu“. „Ľudia si naozaj myslia, že ich lekári súdia a budú sa na nich pozerať inak, ak sa dozvedia niečo o ich zvykoch – či už dobrých alebo zlých,“ vysvetlila pre portál Huffpost doktorka Katie Freemanová, ktorá sa spojila sa ďalšími kolegami, aby opísali šesť najväčších klamstiev pacientov. Experti upozorňujú, že zatajovanie informácií im sťažujete prácu a ohrozujete vlastné zdravie.

Foto: Freepik

6️⃣ Sexuálne zdravie

Hoci sa o tom hovorí málo, sexuálne zdravie je rovnako dôležité ako zdravie srdca či pľúc. „Sexuálne zdravie je súčasť zdravia,“ pripomenula rodinná lekárka Beth Ollerová z Kansasu. Mnohí pacienti si myslia, že bolestivý pohlavný styk, strata libida alebo erektilná dysfunkcia sú s pribúdajúcim vekom „normálne“. No často ide o signál vážnejších problémov – napríklad cukrovky, srdcových ochorení, menopauzy či autoimunitných ochorení.

Ilustračné fotografie.
Prečítajte si tiež: Koľkokrát za mesiac by ste mali mať sex, ak máte 20, 30 či 50? Výskum na tisíckach ľudí poriadne prekvapil

Ak sa o takýchto veciach hanbíte hovoriť, možno je čas nájsť lekára, ktorému dôverujete. Tieto témy sú úplne bežné a ich riešenie môže výrazne zlepšiť kvalitu vášho života.

5️⃣ „Trápne“ témy ako stolica, močenie či vyrážky

Máte problémy s trávením, močom alebo vyrážku na chúlostivom mieste? Nehanbite sa o tom hovoriť. „Ľudia sa boja, že to lekára znechutí. Ale to nemôže byť ďalej od pravdy,“ uviedla Katie Freemanová z Univerzity v Minnesote. Tieto príznaky môžu podľa nej upozorniť na vážnejšie ochorenia, napríklad na rakovinu hrubého čreva, ktorej výskyt rastie aj u mladších ľudí. Namiesto hľadania rád na internete je bezpečnejšie a účinnejšie poradiť sa s odborníkom.

Foto: Freepik

4️⃣ Alkohol, cigarety a iné látky

Mnohí z nás majú tendenciu „prikrášliť“ pravdu o tom, koľko pijeme, fajčíme či ako často siahneme po iných drogách. Možno si poviete, že pár pohárikov navyše nič nezmení, ale pre lekára sú tieto informácie kľúčové.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Tieto štyri potraviny kardiológovia takmer nikdy neraňajkujú. Číslo dva pritom patrí medzi našu klasiku

Alkohol, nikotín aj drogy ovplyvňujú spánok, tlak, pečeň, náladu či riziko rakoviny. Ak lekár nevie, koľko reálne pijete alebo fajčíte, nemôže správne prispôsobiť liečbu. „Niekedy zistím, že pacient fajčí každý deň, pretože má úzkosti. Keď mu pomôžeme s úzkosťou, prestane fajčiť a dýcha sa mu lepšie,“ vysvetlila doktorka Raquel Zemtsovová z Pittsburghu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.