Toto je šesť najväčších klamstiev, ktoré hovoríme lekárom. Číslo jeden robí väčšina pacientov
Otvorená komunikácia ušetrí stres aj zbytočné komplikácie.
Ak ste ako väčšina ľudí, pravdepodobne ste už niekedy na lekárskej prehliadke „prikrášlili pravdu“. „Ľudia si naozaj myslia, že ich lekári súdia a budú sa na nich pozerať inak, ak sa dozvedia niečo o ich zvykoch – či už dobrých alebo zlých,“ vysvetlila pre portál Huffpost doktorka Katie Freemanová, ktorá sa spojila sa ďalšími kolegami, aby opísali šesť najväčších klamstiev pacientov. Experti upozorňujú, že zatajovanie informácií im sťažujete prácu a ohrozujete vlastné zdravie.
6️⃣ Sexuálne zdravie
Hoci sa o tom hovorí málo, sexuálne zdravie je rovnako dôležité ako zdravie srdca či pľúc. „Sexuálne zdravie je súčasť zdravia,“ pripomenula rodinná lekárka Beth Ollerová z Kansasu. Mnohí pacienti si myslia, že bolestivý pohlavný styk, strata libida alebo erektilná dysfunkcia sú s pribúdajúcim vekom „normálne“. No často ide o signál vážnejších problémov – napríklad cukrovky, srdcových ochorení, menopauzy či autoimunitných ochorení.
Ak sa o takýchto veciach hanbíte hovoriť, možno je čas nájsť lekára, ktorému dôverujete. Tieto témy sú úplne bežné a ich riešenie môže výrazne zlepšiť kvalitu vášho života.
5️⃣ „Trápne“ témy ako stolica, močenie či vyrážky
Máte problémy s trávením, močom alebo vyrážku na chúlostivom mieste? Nehanbite sa o tom hovoriť. „Ľudia sa boja, že to lekára znechutí. Ale to nemôže byť ďalej od pravdy,“ uviedla Katie Freemanová z Univerzity v Minnesote. Tieto príznaky môžu podľa nej upozorniť na vážnejšie ochorenia, napríklad na rakovinu hrubého čreva, ktorej výskyt rastie aj u mladších ľudí. Namiesto hľadania rád na internete je bezpečnejšie a účinnejšie poradiť sa s odborníkom.
4️⃣ Alkohol, cigarety a iné látky
Mnohí z nás majú tendenciu „prikrášliť“ pravdu o tom, koľko pijeme, fajčíme či ako často siahneme po iných drogách. Možno si poviete, že pár pohárikov navyše nič nezmení, ale pre lekára sú tieto informácie kľúčové.
Alkohol, nikotín aj drogy ovplyvňujú spánok, tlak, pečeň, náladu či riziko rakoviny. Ak lekár nevie, koľko reálne pijete alebo fajčíte, nemôže správne prispôsobiť liečbu. „Niekedy zistím, že pacient fajčí každý deň, pretože má úzkosti. Keď mu pomôžeme s úzkosťou, prestane fajčiť a dýcha sa mu lepšie,“ vysvetlila doktorka Raquel Zemtsovová z Pittsburghu.