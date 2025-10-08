(Ne)obyčajnú slovenskú pizzeriu vybrali medzi najlepšie na svete. Pizzu vám tam pripravia s láskou - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
(Ne)obyčajnú slovenskú pizzeriu vybrali medzi najlepšie na svete. Pizzu vám tam pripravia s láskou
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Monika Absolonová prekonala náročné časy a dnes sa znova usmieva.

Z najlepšieho chlapa sa vykľul klamár, ktorý dlhoval milióny. Monika Absolonová už na spasiteľa nečaká

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 261 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

(Ne)obyčajnú slovenskú pizzeriu vybrali medzi najlepšie na svete. Pizzu vám tam pripravia s láskou

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik, @freepik / Google Maps

Aj Slovensko má svoj kúsok Neapola.

Za chutnou pizzou už dávno nemusíte cestovať len do Talianska. Ak hľadáte najlepšie, aké len existujú, rebríček 50 Top Pizza World 2025 je určite miesto, kam sa oplatí pozrieť. Medzi tie najlepšie na svete totiž zaradili aj podnik priamo v srdci nášho hlavného mesta. Svoju kvalitu pritom obhájili už niekoľkýkrát.

Najlepšie na svete

Za rebríčkom najlepších svetových pizzerií stojí prestížny taliansky magazín 50 Top Pizza, ktorý už roky hodnotí to najlepšie zo sveta tejto svetoznámej pochúťky. A hoci by sa mohlo zdať, že za tými najchutnejšími by sme sa mali vydať do ulíc Talianska, nemusí to byť tak úplne pravda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 50 Top Pizza (@50toppizza)

Aj keď prvenstvo patrí špičkovej talianskej pizzerii Masanielli di Francesco Martucci v mestečku Caserta, ktorú odborníci opisujú ako „hranicu medzi pizzou a gastronomickým zážitkom v najširšom zmysle slova,“ porotcov zaujali podniky naprieč mnohými inými krajinami.

Druhé miesto získala pizzeria Una Pizza Napoletana, ktorá sídli v americkom New Yorku, no na nasledujúcich priečkach nechýbajú ani podniky z ďalekého Japonska, Brazílie či dokonca Anglicka.

Slovenský kus Neapola

Hoci v rebríčku figurujú desiatky pizzerii, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.