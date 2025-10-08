(Ne)obyčajnú slovenskú pizzeriu vybrali medzi najlepšie na svete. Pizzu vám tam pripravia s láskou
Aj Slovensko má svoj kúsok Neapola.
Za chutnou pizzou už dávno nemusíte cestovať len do Talianska. Ak hľadáte najlepšie, aké len existujú, rebríček 50 Top Pizza World 2025 je určite miesto, kam sa oplatí pozrieť. Medzi tie najlepšie na svete totiž zaradili aj podnik priamo v srdci nášho hlavného mesta. Svoju kvalitu pritom obhájili už niekoľkýkrát.
Najlepšie na svete
Za rebríčkom najlepších svetových pizzerií stojí prestížny taliansky magazín 50 Top Pizza, ktorý už roky hodnotí to najlepšie zo sveta tejto svetoznámej pochúťky. A hoci by sa mohlo zdať, že za tými najchutnejšími by sme sa mali vydať do ulíc Talianska, nemusí to byť tak úplne pravda.
Aj keď prvenstvo patrí špičkovej talianskej pizzerii Masanielli di Francesco Martucci v mestečku Caserta, ktorú odborníci opisujú ako „hranicu medzi pizzou a gastronomickým zážitkom v najširšom zmysle slova,“ porotcov zaujali podniky naprieč mnohými inými krajinami.
Druhé miesto získala pizzeria Una Pizza Napoletana, ktorá sídli v americkom New Yorku, no na nasledujúcich priečkach nechýbajú ani podniky z ďalekého Japonska, Brazílie či dokonca Anglicka.
Slovenský kus Neapola
Hoci v rebríčku figurujú desiatky pizzerii, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.