Myši s Alzheimerom boli po pol roku úplne zdravé. Vedci objavili prelomový spôsob, ako resetovať mozog
Nejde len o spomaľovanie priebehu, ale o skutočné uzdravenie.
Strašiak modernej doby, ktorý pomaly vymazáva spomienky a osobnosť človeka, možno už čoskoro príde o svoju neporaziteľnosť. Medzinárodný tím vedcov zo Španielska, Číny a Spojeného kráľovstva totiž dokázal zvrátiť Alzheimerovu chorobu u myší pomocou inovatívnej nanotechnológie. Výsledky uverejnil prestížny vedecký časopis Signal Transduction and Targeted Therapy, v ktorom autori vysvetlili, že ak sa táto technológia osvedčí aj u ľudí, mohlo by to znamenať najväčší prelom v histórii liečby Alzheimerovej choroby.
Reset mozgu
Vedci našli spôsob, ako obnoviť funkciu hematoencefalickej bariéry (BBB) – ochrannej vrstvy, ktorá obklopuje mozog a reguluje, čo doň môže preniknúť. U pacientov s Alzheimerovou chorobou sa táto bariéra upcháva a nedokáže odstraňovať „odpadové proteíny“, najmä amyloid-beta, ktorý bráni mozgovým bunkám v komunikácii.
Tím preto vytvoril špeciálne nanočastice – tzv. supramolekulové lieky, ktoré dokážu „pripomenúť“ bariére, ako má fungovať. Po vpichnutí do krvného obehu sa nanočastice prichytia na povrch bariéry a aktivujú prirodzené procesy čistenia mozgu. „Už hodinu po injekcii sme pozorovali zníženie množstva amyloid-beta o 50–60 percent v mozgu myší,“ vysvetlil Junyang Chen, výskumník z nemocnice West China Hospital univerzity v Sichuane.
Ako zdravé zviera
Vedci testovali terapiu na myšiach geneticky naprogramovaných tak, aby produkovali nadbytok proteínu amyloid-beta. Tento stav spôsobuje postupnú stratu pamäti a kognitívnych funkcií – podobne ako Alzheimerova choroba u ľudí. V jednom z pokusov vedci liečili 12-mesačnú myš (čo zodpovedá približne 60-ročnému človeku) a sledovali ju pol roka. Po šiestich mesiacoch, keď by jej „ľudský vek“ dosiahol asi 90 rokov, sa správala ako úplne zdravé zviera.