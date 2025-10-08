Pozrel na fotky a uvedomil si dôležitú vec. Jaro Bekr venoval Monike Hilmerovej úprimné narodeninové slová - Dobré noviny
Pozrel na fotky a uvedomil si dôležitú vec. Jaro Bekr venoval Monike Hilmerovej úprimné narodeninové slová
Jaro Bekr venoval Monike Hilmerovej krásne vyznanie.
Jaro Bekr venoval Monike Hilmerovej krásne vyznanie. — Foto: Instagram @jarobekr

Známy pár je spolu už dhé roky.

Zahľadel sa do nej už ako tínedžer, ona však nič netušila. Napokon ich osud predsa len spojil dohromady a odvtedy tvoria Jaro Bekr a Monika Hilmerová harmonický pár. Pri príležitosti nedávnych herečkiných narodenín si choreograf zaspomínal na krásne chvíle, ktoré doteraz spolu prežili, a venoval svojej manželke dojímavé slová.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ne)obyčajná žena

Jaro sa do Moniky zaľúbil už ako osemnásťročný mladík, oveľa skôr, ako sa zoznámili. Na diskotéke ich potom dal dohromady obyčajný herpes – Jaro sa totiž chcel napiť z Monikinho pohára, na čo ho ona upozornila, že má herpes a keď to urobí, tak to už potom bude navždy. A tak sa aj stalo.

Herečka Monika Hilmerová s manželom Jarom Bekrom.
Monika Hilmerová: Manželstvo bez nedorozumení? Šťastie nie je o tom, že je stále všetko tak, ako si želáte

Známy choreograf svoju manželku dodnes obdivuje pre jej otvorenosť a hovorí o nej ako o (ne)obyčajnej žene, ktorú miluje rovnako vášnivo a nežne ako v deň, keď sa do nej zaľúbil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Môže ich prežívať znova a znova

Monika Hilmerová oslávila v týchto dňoch svoje 51. narodeniny a jej manžel si pri tejto príležitosti v krásnom videu zaspomínal na spoločne strávené chvíle, ktoré doposiaľ spolu prežili. Zároveň jej aj venoval dojímavé slová plné lásky.

