Pozrel na fotky a uvedomil si dôležitú vec. Jaro Bekr venoval Monike Hilmerovej úprimné narodeninové slová
Známy pár je spolu už dhé roky.
Zahľadel sa do nej už ako tínedžer, ona však nič netušila. Napokon ich osud predsa len spojil dohromady a odvtedy tvoria Jaro Bekr a Monika Hilmerová harmonický pár. Pri príležitosti nedávnych herečkiných narodenín si choreograf zaspomínal na krásne chvíle, ktoré doteraz spolu prežili, a venoval svojej manželke dojímavé slová.
(Ne)obyčajná žena
Jaro sa do Moniky zaľúbil už ako osemnásťročný mladík, oveľa skôr, ako sa zoznámili. Na diskotéke ich potom dal dohromady obyčajný herpes – Jaro sa totiž chcel napiť z Monikinho pohára, na čo ho ona upozornila, že má herpes a keď to urobí, tak to už potom bude navždy. A tak sa aj stalo.
Známy choreograf svoju manželku dodnes obdivuje pre jej otvorenosť a hovorí o nej ako o (ne)obyčajnej žene, ktorú miluje rovnako vášnivo a nežne ako v deň, keď sa do nej zaľúbil.
Môže ich prežívať znova a znova
Monika Hilmerová oslávila v týchto dňoch svoje 51. narodeniny a jej manžel si pri tejto príležitosti v krásnom videu zaspomínal na spoločne strávené chvíle, ktoré doposiaľ spolu prežili. Zároveň jej aj venoval dojímavé slová plné lásky.