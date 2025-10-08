Hrdina zo smetiarskeho auta. Tomáš sa postavil agresívnemu mužovi a obránil učiteľku aj jej žiakov
Keď sa ostatní len prizerali, Tomáš konal.
Skupinka detí z prvej až tretej triedy spolu s učiteľkou Monikou čakali na autobus, keď sa k nim priblížil muž pod vplyvom alkoholu a drog. Jeho správanie bolo čoraz agresívnejšie, učiteľka sa preto snažila ochrániť deti, no situácia sa rýchlo vyhrocovala. Vtedy sa na scéne objavil smetiar Tomáš – muž, ktorý nezaváhal a konal.
Hrdinský zásah
„Bol smetiar váš detský hrdina? Tak my v Pardubiciach takého aj máme,“ uviedla Mestská polícia Pardubice na sociálnej sieti. Keď sa totiž do učiteľky s jedenástimi malými deťmi pustil opitý a sfetovaný muž, agresívne správanie mu zatrhol práve hrdina zo stupačky smetiarskeho voza.
Tomáš Nešetřil si všimol, že niečo nie je v poriadku, preto okamžite zasiahol. Svojím rozhodným postojom zastavil útočníka a dal učiteľke čas, aby mohla privolať mestskú políciu. Hliadka dorazila už do dvoch minút a muža odviedla v putách na záchytnú stanicu.
Učiteľka ako štít
Mestská polícia ocenila aj odvahu učiteľky Moniky Kumpanovej, ktorá sa bez rozmýšľania postavila medzi svojich žiakov a útočníka. „Tlieskame aj jej odvahe, pretože sa postavila pred svoje deti s cieľom ochrániť ich,“ uviedli policajti.