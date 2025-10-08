Domáci zázrak proti najčastejšej rakovine Slovákov. Zabrániť jej návratu môže pomôcť bežný a lacný liek - Dobré noviny
Domáci zázrak proti najčastejšej rakovine Slovákov. Zabrániť jej návratu môže pomôcť bežný a lacný liek
Domáci zázrak proti najčastejšej rakovine Slovákov. Zabrániť jej návratu môže pomôcť bežný a lacný liek

Foto: Pixabay: pixabay, Elionas2

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou incidenciou rakoviny hrubého čreva a konečníka. Dá sa predísť návratu choroby?

Dokáže zabrániť návratu rakoviny hrubého čreva obyčajný liek, ktorý má mnoho z nás doma? Najnovšia štúdia zo Švédska tvrdí, že áno. Ako podľa portálu Science Alert vyplýva z trojročného výskumu vedcov z Karolínskeho inštitútu a Karolínskej univerzitnej nemocnice, vyzerá to tak, že pomôcť dokáže obyčajný aspirín.

Ľahko dostupný liek

Výskumu sa zúčastnilo 626 pacientov s rakovinou hrubého čreva alebo konečníka v 1. až 3. štádiu a so špecifickými genetickými mutáciami v rakovinových nádoroch. „Predchádzajúce štúdie naznačovali, že rakoviny s týmito mutáciami – konkrétne v signálnej dráhe PIK3 – by mohli byť cieľom aspirínu, ale toto je prvýkrát, čo bola táto hypotéza testovaná v randomizovanej klinickej štúdii,“ upozornil portál.

Lekári prízvukujú, aby sme nezabúdali na preventívne prehliadky.
Lekári prízvukujú, aby sme nezabúdali na preventívne prehliadky. Foto: Pixabay: u_9p7tw4noz0.jpg

Účastníkom výskumu, ktorým bolo po dobu troch rokov podávaných 160 mg aspirínu na dennej báze, mali o 55 percent nižšiu pravdepodobnosť návratu onkoochorenia v porovnaní s tými, ktorým bolo podávané placebo. „Pre tých v skupine s aspirínom bola 7,7-percentná šanca návratu rakoviny v priebehu troch rokov, ktoré zahŕňala štúdia. V skupine s placebom bola v závislosti od typu mutácie pravdepodobnosť 14,1 až 16,8 percenta,“ uviedol portál.

Ilustračná fotografia / Výsledky z prelomovej štúdie
Prečítajte si tiež: Myši s Alzheimerom boli po pol roku úplne zdravé. Vedci objavili prelomový spôsob, ako resetovať mozog

„Aspirín je liek, ktorý je ľahko dostupný na celom svete a v porovnaní s mnohými modernými liekmi proti rakovine je mimoriadne lacný, čo je veľmi pozitívne,“ upozorňuje chirurgička z Karolínskeho inštitútu Anna Martlingová.

